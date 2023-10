Et si c'était à refaire, Juraj Slafkovsky serait-il encore le tout premier choix du repêchage de 2022?

Ça fait déjà plus d'un an que le Canadien a décidé de faire de Juraj Slafkovsky le tout premier choix du repêchage de 2022, présenté au Centre Bell à Montréal. S'il est encore tôt pour juger de cette cuvée, la question se pose quand même: en date d'aujourd'hui, le grand no 20 serait-il encore le tout premier choix de cet encan?

Le Journal s'est donc penché sur la question, en tentant de revisiter chacun des 32 premiers choix de ce repêchage en se basant sur les informations dont nous disposons, aujourd'hui.

Facile à faire après-coup? Pas tant que ça!

1. Canadien de Montréal

Choix : Logan Cooley ( +2 )

Choix original : Juraj Slafkovsky

Crédit photo : Getty Images via AFP

La décision a été très difficile, ici. Sur ma bien humble liste personnelle que je prépare pour mon propre plaisir avant chaque repêchage, basée sur un mélange de visionnements, de nombreuses discussions avec des recruteurs, j'avais placé Slafkovsky au tout premier rang en raison du potentiel de joueur qu'il pourrait devenir.

«Slaf» a ce qu'il faut pour devenir un joueur unique en son genre, dans la LNH, et un athlète qui fera peut-être moins de points que d'autres joueurs de cette cuvée, mais qui sera un atout essentiel pour gagner une Coupe Stanley.

Tout ça demeure toutefois très théorique.

Je pense encore que c'est possible, et sa progression cette saison est encourageante. Toutefois, on parlait de Cooley comme du joueur possédant le plus gros potentiel offensif de cette cuvée, avant le repêchage de 2022, et il le prouve. L'échantillon est petit, mais, déjà, l'attaquant américain se donne des airs d'une future vedette qui fera vendre beaucoup, beaucoup de billets. Bon, peut-être pas tant que ça en Arizona, mais, enfin !

2. Devils du New Jersey

Choix : Juraj Slafkovsky ( -1 )

Choix original : Simon Nemec

Crédit photo : Photo Martin Chevalier

Les Devils avaient décidé de choisir Nemec et ce pourrait encore fort bien être le deuxième meilleur joueur de l'encan. Toutefois, pour toutes les raisons énumérées ci-haut, on se doit de placer Slafkovsky au deuxième rang pour tout ce que le «Slafkovsky-développé-à-son-plein-potentiel» pourrait représenter.

Et ce n'est que fantasme, à ce stade-ci, mais imaginez cette version de Slafkovsky dont le Tricolore rêvait vraisemblablement en faisant de lui le premier de classe, à l'aile de Jack Hughes.

3. Coyotes de l'Arizona

Choix : David Jiricek ( +3 )

Choix original : Logan Cooley

Crédit photo : Photo d'archives, AFP

Dans l'univers parallèle dans lequel nous sommes pour ce reportage, les Coyotes n'auraient pas la possibilité de réclamer Cooley comme ils l'ont fait en 2022. À la place, ils choisiraient le défenseur tchèque David Jiricek, dont la progression constante lui a permis de faire ses débuts dans la LNH à 19 ans seulement, il y a quelques semaines.

Le grand droitier a encore des lacunes en lien avec son patin, mais tout le reste laisse entrevoir que les Blue Jackets, qui l'ont sélectionné au sixième rang en 2022, ont entre les mains un potentiel défenseur de première paire dans la LNH pour plusieurs saisons.

4. Kraken de Seattle

Choix : Kevin Korchinski ( +3 )

Choix original : Shane Wright

Crédit photo : Getty Images via AFP

Les Blackhawks de Chicago ont échangé Alex DeBrincat en 2022 pour faire l'acquisition du septième choix au total, qu'ils ont ensuite utilisé pour repêcher le défenseur Korchinski. Et ils ne semblent pas trop s'être trompés.

À 20 ans, l'arrière fait déjà partie des défenseurs réguliers des Hawks et démontre des bribes du défenseur offensif qu'il deviendra. Le Kraken n'aurait pas dit non à ce genre de défenseur, déjà que sa banque d'espoirs ne déborde pas à cette position.

5. Flyers de Philadelphie

Choix : Simon Nemec ( -3 )

Choix original : Cutter Gauthier

Crédit photo : AFP

Nemec a été le premier défenseur choisi en 2022 et on place déjà deux arrières devant lui, un an plus tard. Un désaveu? Pas nécessairement. Le Slovaque a semblé bien faire la transition, mais sa progression se fait un peu moins rapidement que celle de Jiricek et Korchinski, par exemple.

Les Devils ont décidé de le retourner à Utica dans la Ligue américaine de hockey afin qu'il continue à parfaire son jeu. Si on refait l'exercice dans une, deux ou trois saisons, sera-t-il de nouveau le premier défenseur choisi? C'est très possible.

6. Blue Jackets de Columbus

Choix : Cutter Gauthier ( -1 )

Choix original : David Jiricek

Crédit photo : Photo Minas Panagiotakis / AFP

Gauthier a impressionné la saison dernière, peu de temps après avoir été repêché par les Flyers de Philadelphie au cinquième rang au total. Le franc-tireur américain a complété sa première saison dans la NCAA, avec les Eagles de Boston College, avec 37 points dont 16 buts en 32 matchs.

Il s'est ensuite fait remarquer lors du Championnat mondial senior où, en dix parties, il a marqué sept buts et terminé avec neuf points. De retour à Boston College pour une autre saison, il fera vraisemblablement le saut dans la LNH dès que son équipe sera éliminée.

7. Blackhawks de Chicago

Choix : Shane Wright ( -3 )

Choix original : Kevin Korchinski

Crédit photo : Photo AFP

Plusieurs partisans du Canadien étaient déçus que leur équipe ne sélectionne pas Shane Wright au tout premier rang en 2022. C'est encore tôt, mais il y a fort à parier que le Tricolore ne le regrettera pas.

Wright demeure un bon espoir, mais probablement pas au niveau des attentes qui étaient placées en lui depuis qu'il a obtenu son statut de joueur exceptionnel en Ontario.

8. Red Wings de Detroit

Choix : Pavel Mityukov ( +2 )

Choix original : Marco Kasper

Crédit photo : Getty Images via AFP

Mintyukov est un autre défenseur dont la progression s'est poursuivie à vitesse «grand V» après sa sélection en première ronde du repêchage de 2022.

Après avoir terminé au premier rang des pointeurs des défenseurs de toute la Ligue canadienne de hockey la saison dernière, avec 88 points en 69 matchs, il s'est taillé une place avec les Ducks en début de saison, inscrivant son premier but à son deuxième match en carrière.

9. Sabres de Buffalo

Choix : Jiri Kulich ( +19 )

Choix original : Matthew Savoie

Crédit photo : AFP

Le bond peut sembler vertigineux dans le cas de Kulich, repêché 28e en 2022. Mais il n'a absolument rien fait pour diminuer l'engouement autour de lui depuis qu'il a fait ses débuts professionnels dans la Ligue américaine de hockey, l'an dernier. Après avoir inscrit 24 buts et 46 points en 62 matchs l'an dernier, il a repris où il avait laissé cette saison.

Question d'enfoncer le fer dans la plaie: voici un joueur qui aurait été disponible pour le Canadien au 26e rang, mais il lui a préféré Filip Mesar.

10. Ducks d'Anaheim

Choix : Jimmy Snuggerud ( +13 )

Choix original : Pavel Mintyukov

Crédit photo : AFP

Snuggerud a fait la pluie et le beau temps la saison dernière dans la NCAA au sein de son trio complété par Logan Cooley et Matthew Knies avec le Gophers de l'Université du Minnesota.

Les deux maintenant chez les pros, Snuggerud continue de produire alors, qu'en date du 19 octobre, il avait récolté quatre buts et cinq points à ses deux premiers matchs de l'année.

11. Coyotes de l'Arizona

Choix : Marco Kasper ( -3 )

Choix original : Conor Geekie

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

Après une bonne saison chez les professionnels en Suède, où il a récolté 23 points en 52 matchs avec le Rögle BK d'Ängelholm, il a fait le saut en Amérique du Nord, disputant son premier match dans la LNH à la fin de la dernière saison.

Kasper poursuivra son développement dans la Ligue américaine de hockey, mais pourrait bientôt venir en renfort avec les Wings.

12. Blue Jackets de Columbus

Choix : Matthew Savoie ( -3 )

Choix original : Denton Mateychuk

Crédit photo : AFP

Offensivement parlant, Savoie a connu une autre bonne saison avec 95 points en 62 matchs, mais on aurait souhaité qu'il atteigne un niveau encore supérieur, après avoir fait 90 points à son année de repêchage. Équipe Canada junior ne l'a même pas invité à son camp en vue du dernier Championnat mondial de hockey junior. Néanmoins, on le laisse au 12e rang en raison de son talent et de ses habiletés.

Il devra maintenant démontrer qu'il peut atteindre le prochain niveau et ce, malgré ses 5 pi 9 po.

13. Blackhawks de Chicago

Choix : Ivan Miroshnichenko ( +7 )

Choix original : Frank Nazar

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

Voici un joueur difficile à évaluer. Sur le plan strictement des habiletés, plusieurs s'entendaient pour dire que Miroshnichenko faisait partie des dix meilleurs espoirs en vue du repêchage de 2022, mais un cancer, un lymphôme hodgkinien, est venu mettre un frein à sa progression. Il a finalement glissé aux mains des Capitals de Washington au 20e rang, en raison du risque associé à sa condition.

On le dit maintenant en parfaite santé et ce choix pourrait s'avérer payant pour la bande à Ovechkin.

14. Jets de Winnipeg

Choix : Rutger McGroarty (0)

Choix original : Rutger McGroarty

Crédit photo : Getty Images via AFP

On conserve le choix des Jets ici. McGroarty n'est pas le plus grand patineur, mais son impact se fait sentir dans plusieurs aspects du jeu. On le décrit notamment comme un leader né et un futur capitaine dans la LNH. Pas si mal, au 14e rang.

De retour à l'Université du Michigan pour une deuxième saison, il devrait faire partie des meilleurs joueurs de la NCAA en 2023-2024.

15. Canucks de Vancouver

Choix : Owen Pickering ( +6 )

Choix original : Jonathan Lekkerimaki

Crédit photo : AFP

Les Penguins ne sont certainement pas déçus de voir la progression de Pickering, considérant que leur banque d'espoirs n'a rien de reluisant.

Il ne faudrait pas se surprendre que Pickering devinne un membre important de la brigade défensive d'Équipe Canada junior, lors du prochain Championnat mondial présenté en Suède, en décembre et janvier.

16. Sabres de Buffalo

Choix : Filip Bystedt ( +11 )

Choix original : Joakim Kemell

Crédit photo : AFP

Aucun doute que Bystedt serait réclamé plus tôt que le 27e rang si c'était à refaire aujourd'hui. Recrue de l'année dans la Swedish Hockey League (SHL) l'an dernier après avoir récolté 20 points en 45 matchs à sa première saison professionnelle, Bystedt s'impose comme un potentiel vol pour les Sharks. À 6 pi 4 po et 198 lb, le joueur de centre pourrait rendre de fiers services à la formation californienne, et ce, dans un avenir rapproché.

17. Predators de Nashville

Choix : Jonathan Lekkerimaki ( -2 )

Choix original : Noah Ostlund

Crédit photo : AFP

Lekkerimaki a semblé régresser la saison dernière, après avoir été sélectionné au 15e rang par les Canucks de Vancouver. Il a toutefois connu une bonne fin de saison et fait partie des meilleurs jeunes joueurs en Suède à l'heure actuelle. Il compte six buts et huit points en 11 matchs à Örebrö.

18. Stars de Dallas

Choix : Lian Bichsel (0)

Choix original : Lian Bichsel

Crédit photo : Getty Images via AFP

On conserve le choix des Stars ici. Bichsel est un gros défenseur de 6 pi 6 po et 233 lb et, même si son potentiel offensif n'est peut-être pas aussi élevé que celui d'autres défenseurs de la cuvée, son coffre d'outils risque de lui permettre de jouer des minutes importantes à la ligne bleue des Stars.

19. Wild du Minnesota

Choix : Noah Ostlund ( -3 )

Choix original : Liam Ohgren

Crédit photo : Getty Images via AFP

Ostlund avait vu sa cote augmenter à la fin de la saison 2022 lorsqu'il avait été l'un des joueurs les plus importants pour l'équipe suédoise, qui avait remporté le Championnat mondial des moins de 18 ans. Le joueur de centre est davantage un projet à long terme et il devra ajouter de la chair autour de ses os (5 pi 11 po et 163 lb), mais les aptitudes sont là.

20. Capitals de Washington

Choix : Tristan Luneau ( +33 )

Choix original : Ivan Miroshnichenko

Crédit photo : Getty Images via AFP

Un peu de chauvinisme, ici ? Pas du tout ! Très peu de défenseurs ont progressé comme Luneau la saison dernière. Il s'est imposé comme l'un des défenseurs les plus dominants, pas seulement dans la LHJMQ, mais dans toute la Ligue canadienne de hockey (LCH).

Il n'a pas connu une bonne année de repêchage - il le reconnaîtra probablement lui-même - et c'est ce qui l'a fait glisser (beaucoup trop loin).

Luneau a disputé son premier match dans la LNH le 19 octobre avec les Ducks et il n'est toujours pas clair s'ils le garderont toute la saison mais, s'il devait revenir dans la LHJMQ, il pourrait fort bien être le meilleur défenseur au pays. Aucune gêne à le faire grimper de 33 rangs.

21. Penguins de Pittsburgh

Choix : Joakim Kemell ( -4 )

Choix original : Owen Pickering

Crédit photo : PHOTOS JOHN MORRIS/ AGENCE QMI

Il y a une chose qu'on ne pourra pas enlever à Kemell, c'est sa capacité à marquer des buts. Le fait qu'il glisse un peu ici n'est pas nécessairement un désaveu envers le choix des Predators, mais plus le fait que nous lui préférions certains autres joueurs.

À ses 14 premiers matchs professionnels, dans la Ligue américaine de hockey, l'an dernier, il a inscrit 6 buts et 13 points avant d'ajouter 8 filets et 10 pts en séries, aussi en 14 matchs.

22. Ducks d'Anaheim

Choix : Danila Yurov ( +2 )

Choix original : Nathan Gaucher

Crédit photo : AFP

Yurov connaît une bonne saison dans la KHL avec le Metallurgh de Magnitogorsk, ce qui augure bien pour la suite des choses. Son passeport ne devrait pas effrayer le Wild puisque Yurov a clairement indiqué vouloir joindre son équipe de la LNH dès la fin de son contrat, soit à la fin de cette saison.

23. Blues de St-Louis

Choix : Conor Geekie ( -12 )

Choix original : Jimmy Snuggerud

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

Un gros joueur de centre de 6 pi 4 po et 197 lb, Geekie était critiqué avant son repêchage pour ses qualités de patineur et ça semble encore le cas. Il s'agira d'une année fort importante pour lui qui est de retour dans la WHL pour une quatrième saison et qui devrait faire partie des plans d'Équipe Canada junior.

24. Wild du Minnesota

Choix : Frank Nazar ( -11 )

Choix original : Danila Yurov

Crédit photo : AFP

Les Blackhawks de Chicago avaient utilisé le choix obtenu du Canadien dans la transaction Kirby Dach pour sélectionner Nazar au 13e rang au total. L'attaquant a toutefois vu une année presque complète de développement anéantie, l'an dernier, en raison d'une blessure à une hanche qui a nécessité une intervention chirurgicale et qui l'a forcé à rater la presque totalité de la campagne.

25. Blackhawks de Chicago

Choix : Lane Hutson ( +37 )

Choix original : Sam Rinzel

Crédit photo : Photo Martin Alarie

Certains partisans du Canadien de Montréal seront fous de joie de voir Hutson atterrir en première ronde, un an plus tard, alors que les plus optimistes jugeront qu'il est encore classé trop bas. À ça, je dirai : « patience ».

Oui, Hutson présente des chiffres impressionnants dans les rangs collégiaux. Oui, certaines de ses séquences laissent entrevoir un potentiel quart-arrière de l'avantage numérique du Tricolore dans quelques années ou même un partenaire de jeu à la gauche de David Reinbacher.

Toutefois, il ne faut pas oublier que ce n'est pas tout le monde qui est aussi excité que les partisans du CH à l'endroit du talentueux défenseur. Plusieurs recruteurs émettent encore des doutes sur sa capacité à transposer son jeu efficacement dans la LNH, en raison, notamment, de sa petite taille et du fait qu'il n'est pas le plus explosif sur patins.

En le plaçant au 25e rang, j'acquiesce au fait qu'il a jusqu'à présent franchi toutes les étapes avec succès. Mais je gère aussi le risque qui vient avec, parce qu'après tout, on s'est déjà emporté à plusieurs reprises sur des espoirs du CH qui finalement n'ont pas rempli les attentes souvent démesurées du marché.

26. Canadiens de Montréal

Choix : Matthew Poitras ( +28 )

Choix original : Filip Mesar

Crédit photo : Getty Images via AFP

Poitras a causé une certaine surprise en se taillant une place avec les Bruins de Boston, à 19 ans seulement. Un fait d'armes qu'on se doit de considérer, et c'est pourquoi on le place en fin de première ronde.

On le place ici avec le Canadien au choix qu'ils ont utilisé pour réclamer Filip Mesar. Il y a un an, toutefois, réclamer Poitras au 26e rang aurait été considéré comme un choix surprise. Une autre preuve que le recrutement n'est pas une science exacte.

27. Sharks de San Jose

Choix : Denton Mateychuk ( -15 )

Choix original : Filip Bystedt

Crédit photo : AFP

Un défenseur de petit gabarit au bon coup de patin, Mateychuk a réussi un peu plus d'un point par match la saison dernière avec les Warriors de Moose Jaw. Il glisse de 15 rangs dans notre classement, simplement parce qu'on préfère le potentiel des autres joueurs devant lui.

28. Sabres de Buffalo

Choix : Owen Beck ( +5 )

Choix original : Jiri Kulich

Crédit photo : Photo Martin Chevalier

Le Canadien a réclamé Beck avec le tout premier choix de la deuxième ronde, le 33e au total, mais il serait fort possible que si on refaisait ce repêchage aujourd'hui, il ait le plaisir de monter sur la scène au premier tour. Beck a connu une progression constante et même eu la chance de jouer un match dans la LNH à 18 ans, l'an dernier.

Les amateurs du Tricolore pourront le voir à l'oeuvre durant les Fêtes alors que tout indique qu'il sera un élément important d'Équipe Canada junior.

29. Coyotes de l'Arizona

Choix : Brad Lambert ( +1 )

Choix original : Maverick Lamoureux

Crédit photo : Didier Debusschere / Le Journal de Québec

Lambert est un joueur frustrant, il n'y a probablement pas d'autre moyen de le décrire. Côté talent, il rivalise avec à peu près tout le monde dans cette cuvée, mais son niveau de compétition varie de match en match.

On continue de miser sur le talent ici, en le plaçant en fin de première ronde, puisque le talent ne ment pas dans son cas. Il l'a démontré en fin de saison l'an dernier alors qu'il a été dominant dans la WHL, avec les Thunderbirds de Seattle, les aidant à atteindre la finale de la Coupe Memorial, qu'ils ont perdue face aux Remparts de Québec.

30. Jets de Winnipeg

Choix : Fraser Minten ( +8 )

Choix original : Brad Lambert

Crédit photo : Getty Images via AFP

Se tailler une place, à l'attaque, au sein d'une équipe des Maple Leafs de Toronto qui compte sur de nombreux joueurs de très grand talent, n'est pas une mince tâche, et c'est ce que Minten est parvenu à faire à l'âge de 19 ans seulement. Restera-t-il toute la saison? Ça reste à voir. Ses droits appartiennent toujours aux Blazers de Kamloops dans la WHL.

31. Lightning de Tampa Bay

Choix : Nathan Gaucher ( -9 )

Choix original : Isaac Howard

Crédit photo : Getty Images via AFP

Gaucher n'est pas l'espoir au potentiel offensif le plus élevé de cette cuvée, ni celui possédant les meilleures habiletés individuelles ou même le meilleur coup de patin. Toutefois, son apport physique, sa responsabilité dans toutes les facettes du jeu font de lui un espoir qui rendra de fiers services à son équipe, peu importe son rôle.

32. Oilers d'Edmonton

Choix : Maveric Lamoureux ( -3 )

Choix original : Reid Schaefer

Crédit photo : Photo Martin Chevalier

Lamoureux a dû composer avec des blessures qui ont quelque peu retardé son développement mais il demeure un espoir fort intrigant. À 6 pi 7 po et 214 lb, il possède un gabarit qui fait rêver plusieurs dirigeants dans la LNH.

Ils ont été repêchés en première ronde en 2022, mais ne font pas partie de notre top-32 : Sam Rinzel, Filip Mesar, Isaac Howard, Reid Schaefer

À voir aussi :