À son premier match cette année, Kalenga Muganda souligne son retour au jeu en marquant son premier touché en carrière en saison régulière

Kalenga Muganda a souligné son retour au jeu en marquant son premier touché en carrière en saison régulière.

• À lire aussi: Football RSEQ: Le Rouge et Or dispose du Vert & Or par la marque de 27-7 pour clore la saison régulière avec une fiche de six victoires et deux revers

Sur la touche depuis le début de la saison en raison d’une commotion cérébrale subie pendant le camp d’entraînement, Muganda a amassé 62 verges en 12 courses et inscrit un touché sur une course d’une verge au 4e quart.

«Ça fait du bien de revenir au jeu, a-t-il mentionné. J’étais rouillé un peu au début. Après quelques jeux, le stress est tombé et tout est revenu à la normale. J’ai joué au football toute ma vie.»

«C’est le fun de marquer un touché et d’entendre les gens crier, de poursuivre Muganda. Je suis content de mon match. J’ai travaillé fort et j’ai fait mon possible soit en effectuant un bloc ou une course.»

Le coordonnateur offensif Justin Éthier et l’entraîneur-chef Glen Constantin étaient satisfaits de la prestation du porteur de ballon de deuxième année. «Je suis très satisfait du match de Kalenga. C’était son premier match versus ses coéquipiers qui en étaient à leur dernier de la saison.»

«Kalenga a bien couru avec vitesse et puissance et il n’a pas commis de revirement, de renchérir Constantin. C’est bon pour un premier match et je suis content.»

Arnaud Desjardins était lui aussi enchanté par la contribution de l’attaque terrestre, qui a amassé 148 verges. «Ça s’est mieux passé au sol et c’est vraiment encourageant, a souligné le pivot de 3e année. Ça fait du bien et on va devoir courir en éliminatoires.»

Les insuccès de l’attaque au sol incitent toutes les défensives à déployer beaucoup d’énergie pour contrer le jeu aérien. «Sherbrooke a utilisé la même recette que tout le monde en gardant tous les receveurs devant eux, a expliqué Desjardins. On doit lancer dans les zones courtes et tenter moins de longues passes. On doit continuer de cette façon et éviter d’être frustré.»

«Tout le monde est magané et le bye va faire du bien, d’ajouter l’étudiant en droit. On va se reposer et revenir avec une attitude de renouveau.»

Meilleure performance du RSEQ

Avec cinq réceptions pour des gains de 140 verges, Isaac Gaillardetz a signé sa deuxième performance de plus de 100 verges en carrière après celle de 106 verges le 9 septembre au PEPS contre les Redbirds de McGill. Ses 140 verges représentent la meilleure performance dans le RSEQ cette année.

«On n’est pas satisfait du résultat parce qu’on s’attendait à plus après la défaite contre Montréal, mais il ne manque pas grand-chose, a mentionné l’ailier espacé. On manque de finition, mais nous ne sommes vraiment pas loin. Il y a eu plusieurs changements en raison des blessures, mais ça ne devrait pas être le problème.»

Interception cruciale

Jordan Lessard s’est illustré par une interception alors que le Vert & Or connaissait sa meilleure séquence du match. Son larcin dans la zone des buts est arrivé à un moment opportun alors que le Rouge et Or menait 14 à 0 au 2e quart. «Je pense que le quart-arrière ne m’a pas vu, a souligné le demi de coin recrue qui réussissait sa 4e interception de la saison. Ce fut un moment important dans le match. Je savais que c’était un gros revirement qui a changé le momentum.»

Francis Bouchard a été le meilleur du Rouge et Or avec 5,5 plaqués et deux passes rabattues. Le secondeur recrue Christopher St-Hilaire a obtenu son premier sac en carrière. Du côté de Sherbrooke, Kevin Morin a très bien fait avec huit réceptions pour 117 verges et un majeur.