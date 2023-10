Mathieu Betts fracasse un record de sacs de la LCF

En plaquant une fois le quart-arrière adverse derrière sa ligne de mêlée, vendredi soir, le Québécois Mathieu Betts, des Lions de la Colombie-Britannique, a battu le record de la Ligue canadienne de football (LCF) pour le plus grand nombre de sacs réussis en une saison par un athlète canadien.

Betts conclut en effet la campagne avec un total de 18 sacs, ce qui lui permet de fracasser la précédente marque co-détenue par Jamaal Westerman (2015) et Brent Johnson (2005). L’exploit de l’ancien du Rouge et Or de l’Université Laval a toutefois été assombri par une défaite de 41 à 16 des Lions face aux Stampeders de Calgary.

Quoi qu’il en soit, le joueur de ligne défensive des Lions a prolongé à cinq sa présente séquence de matchs avec au moins un sac, et la formation de la Colombie-Britannique peut désormais se tourner vers les éliminatoires.

Betts avait amorcé la saison en cumulant neuf sacs après seulement cinq parties. En tant que membre des Lions, l’ancien du Rouge et Or totalise maintenant 25 sacs en 36 matchs.

L’ultime record de la LCF pour le plus grand nombre de sacs en une saison appartient toujours à James Parker, des Lions, avec 26,5 en 1984.