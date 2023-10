Steven Dubois passe du repêchage à la deuxième marche du podium

Steven Dubois a eu un samedi passablement occupé à l’aréna Maurice-Richard, sauf que cela ne l’a pas empêché de remporter la seule médaille canadienne du jour parce qu’il a été décoré d’argent au premier 1000 m de la fin de semaine.

Le triple médaillé des Jeux olympiques de Pékin a dû passer par le repêchage afin de poursuivre son parcours. Une fois en finale, il a livré une chaude lutte à ses adversaires dans une course où il a fait un dépassement par l’extérieur avec un peu plus de trois tours à faire pour regagner la deuxième place. Le Sud-Coréen Park Ji Won lui a toutefois habilement fermé la porte pour concrétiser sa victoire.

«C’était vraiment une longue journée et il fallait vraiment que je me parle entre chaque course et que je me réactive après les longues pauses», a commenté Steven Dubois au micro de Radio-Canada. «Je connais les patineurs en finale et je savais comment je devais faire ma course. J’ai vraiment bien exécuté [ma tactique]. En arrivant sur la glace, je me suis dit: “Je suis à la maison et si j’ai fait tout ce chemin-là, il n’y a aucune chance que je reparte les mains vides!”»

Avant de se retrouver en finale du 1000 m, Dubois avait bataillé ferme contre son coéquipier William Dandjinou, dans une demi-finale très relevée remportée par Dubois. Troisième, Dandjinou n’a pas été assez rapide pour avoir le chrono repêché pour la finale A; il s’est classé sixième après avoir gagné la finale B.

De son côté, le Sherbrookois Félix Roussel a été finaliste au 1500 m. Sa course s’est abruptement arrêtée lorsqu’il a chuté à la sortie d’un virage, avec quatre tours à faire pendant qu’il s’apprêtait à prendre les commandes de l’épreuve. Il a pris le septième rang.

Chez les femmes, Danaé Blais a été la seule Québécoise à se tailler une place dans une finale A, soit celle du 1500 m, qu’elle a conclu en sixième place. Sa coéquipière Claudia Gagnon a fini huitième au classement final de la distance après avoir remporté la finale B.

Les relais féminin et masculin ont réalisé des sans-faute dans leurs demi-finales respectives.

Danaé Blais, Florence Brunelle, Courtney Sarault et Renee Marie Steenge ont assuré au pays une place en grande finale du 3000 m de dimanche, tout comme Steven Dubois, William Dandjinou, Pascal Dion et Jordan Pierre-Gilles au 5000 m.

Autres résultats québécois du jour

4- (demi-finale), Relais mixte 2000 m: Danaé Blais, Steven Dubois, Félix Roussel et Renee Marie Steenge

7- Florence Brunelle, 1000 m

10- Maxime Laoun, 1500 m

12- Pascal Dion, 1000 m

33- Jordan Pierre-Gilles, 1500 m