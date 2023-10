Paul Levesque maintenant en charge

Cette semaine dans le balado «Les Anti-Pods de la lutte», Kevin Raphaël et Pat Laprade discutent du changement de garde à la WWE, alors que Paul Levesque est 100% en charge du côté créatif à la WWE.

De plus, les deux animateurs parlent des déclarations d’Ari Emmanuel et de Tony Khan et jasent aussi du PWI 250. Tout ça alors que KR est hospitalisé. Oui, oui! Vous allez comprendre pourquoi dans cet autre épisode à ne pas manquer! À écouter ici :