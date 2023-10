Paris sportifs: les meilleures offres de dimanche sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du dimanche 22 octobre qui valent le détour.

Soccer: Stade Brest 29 c. Lille OSC

Crédit photo : AFP

En cas de victoire, Lille aura l’occasion de recoller à la quatrième place de la Ligue 1, détenue par son adversaire du jour, Brest. Les matchs entre les deux clubs sont souvent tombés à l’avantage des Brestois depuis quelque temps, mais une tendance semble s’être installée entre les deux formations lorsqu’elles s’affrontent. En effet, deux buts ou moins ont été inscrits lors de quatre des cinq dernières oppositions. Si le passé est garant du futur, on devrait donc s’attendre à un match où l’attaque ne sera pas forcément au rendez-vous.

Résultat: Moins de 2,5 buts dans la rencontre – 1,83

Hockey: Flames de Calgary c. Red Wings de Detroit

Crédit photo : Getty Images via AFP

Les Flames cherchent à retrouver le chemin de la victoire, tandis que les Red Wings ont signé un quatrième gain de suite contre les Sénateurs d’Ottawa, samedi. Detroit marque beaucoup de buts depuis le début de la saison, soit au moins trois buts par match depuis le début de la campagne. Même si Calgary ne fait pas autant scintiller la lumière rouge que son adversaire du jour, six buts ou plus ont été inscrits lors de trois des cinq premiers matchs de l’équipe.

Prédiction: Plus de 6,5 buts dans la rencontre – 1,86

Soccer: Juventus Turin c. AC Milan

Crédit photo : AFP

C’est un véritable classique auquel nous avons droit entre la Juventus et l’AC Milan. La première équipe citée est troisième en Série A, à quatre points de la troupe de Stefano Pioli, qui est deuxième. Visiblement, les deux clubs n’aiment pas trop marquer lorsqu’ils s’affrontent. Lors des cinq derniers matchs entre les deux rivaux, il y a eu un but ou moins à deux occasions et deux buts ou moins deux fois également.

Prédiction: Moins de 2,5 buts dans la rencontre – 1,69