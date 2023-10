Juraj Slafkovsky ne s’inquiète pas pour son ami Filip Mesar

Pour une deuxième saison de suite, l’expérience de Filip Mesar dans la Ligue américaine aura été de courte durée. Après seulement deux rencontres, une de plus que l’an dernier, l’organisation du Canadien a choisi de le renvoyer dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario, avec les Rangers de Kitchener.

Un autre coup dur pour celui que le Tricolore a sélectionné au premier tour (26e au total) lors du repêchage de 2022.

Crédit photo : Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

Rencontré dans le vestiaire du Canadien après l’entraînement matinal de l’équipe, Juraj Slafkovsky ne semblait pas trop s’en faire pour son compatriote et ami de longue date.

« Il faut simplement qu’il joue. Comme tout le monde, pour gagner en confiance, il a besoin d’acquérir de l’expérience. C’est déjà un excellent joueur. Il doit trouver son jeu chez les professionnels. Une fois que ce sera fait, je suis persuadé qu’il sera bon. »

« C’est un petit pas en arrière pour lui, mais je suis certain que ça lui sera bénéfique. Je ne suis pas inquiet pour lui», a-t-il poursuivi.

L’an dernier, à Kitchener, Mesar avait marqué 17 buts et ajouté 34 passes en 52 matchs. Maintenant qu’il est âgé de 19 ans (il aura 20 ans en janvier), on s’attend probablement à ce qu’il casse la baraque.

« La saison dernière, ça lui est arrivé et ça a été très bon pour sa progression. Alors, s’il connaît encore plus de succès cette année, il arrivera encore plus en confiance l’an prochain», a soutenu Slafkovsky.

Le problème, c’est que les attentes ne sont pas élevées à Kitchener cette saison. Espérons que cela n’aura pas une incidence sur le développement du jeune homme.