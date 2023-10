«J'ai presque pleuré» - Arber Xhekaj

Le défenseur Arber Xhekaj n'a jamais été repêché dans la Ligue nationale de hockey. Il n'a même jamais été repêché dans le junior. Qu'à cela ne tienne, le joueur d'arrière est en train de se bâtir une solide carrière dans la LNH et est même en train de se rendre indispensable aux Canadiens de Montréal.

S'il n'a jamais été sélectionné par le CH, c'est tout le contraire de son frère Florian, qui a été repêché lors de la quatrième ronde du repêchage de 2023.

«C'était spécial, a tout d'abord indiqué Xhekaj à Dave Morissette dans une entrevue diffusée samedi à TVA Sports. Je lui avais demandé s'il voulait aller au repêchage. Il avait dit qu'il ne savait pas et qu'il ne voulait pas rester assis pendant tout le repêchage et que rien ne se passe.

«[...] Je me faisais couper les cheveux et mon téléphone a commencé à sonner. Je l'ai éteint, mais ç'a continué. J'ai regardé à la télévision et j'ai vu qu'il avait été repêché par Montréal. Je suis allé dans l'auto et j'ai presque pleuré. Je l'ai appelé aussitôt. C'était un moment incroyable.»

Et Xhekaj n'a qu'un regret de cette journée.

«Je regrette de ne pas l'avoir amené parce que je voulais qu'il vive ce moment. Et aussi que notre nom de famille soit appelé», a-t-il continué.

Évidemment ce serait un rêve pour Xhekaj de pouvoir évoluer un jour avec son petit frère.

«Just d’avoir le chandail A. Xhekaj et lui le F. Xhekaj, j’aimerais tellement ça. Toute notre vie, nous jouions dans la rue et au mini-hockey dans le sous-sol. Nous avons joué n’importe quel sport ensemble. Notre but a toujours été, d’une manière ou d’une autre, de jouer ensemble. Si ça peut arriver, ce sera la meilleure journée pour moi.»

