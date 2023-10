Spectateurs: l’heure devient grave à travers la LNH

Plusieurs équipes de la Ligue nationale de hockey composent avec un problème assez préoccupant cette saison : les spectateurs sont de moins en moins nombreux à se rendre aux matchs.

Le réputé journaliste Frank Seravalli a livré un compte-rendu révélateur de la situation lors d’une diffusion en direct sur la plateforme Daily Faceoff. Même dans un gros marché comme celui de Washington, il devient difficile de remplir tous les sièges.

«Je dirais qu’il y a beaucoup d’éléments qui inquiètent, a-t-il constaté. La séquence de matchs à guichets fermés des Capitals de Washington s’est arrêtée à 588. C’est quelque chose à prendre au sérieux, leur amphithéâtre était plein pour le match d’ouverture et au match suivant, seulement 16 489 spectateurs.»

Les Jets de Winnipeg, eux, ont joué devant leur plus petite foule depuis leur retour au Manitoba, mardi soir, contre les Kings de Los Angeles. Les Jets n’ont d’ailleurs pas joué à guichets fermés lors de leur match d’ouverture, tout comme les Flames de Calgary.

Et des équipes ayant joué à guichets fermés ont vu l’engouement rapidement s’estomper par la suite. Les Sabres de Buffalo ont rempli leur amphithéâtre pour leur ouverture locale, mais au match suivant, ils ont accueilli seulement 10 000 spectateurs. Le même phénomène a été observé chez les Sharks de San Jose.

Dans un contexte inflationniste, aller à un match de hockey est-il devenu une activité hors de prix pour les familles de la classe moyenne?

«C’est difficile, a reconnu Seravalli. C’est beaucoup d’argent pour une famille qui veut aller à un match. Même si on parle d’une paire de billets, tu dépenses près de 500$ avec le stationnement, la nourriture, la boisson et tout le reste. Je ne sais pas combien de fois les gens peuvent se le permettre au cours d’une saison, et nous n’avons même pas parlé des billets de saison.»