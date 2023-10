L’Océanic freine la séquence à domicile des Remparts

Il n’y avait pas de taureau sur terre battue, mais il y avait des chapeaux de cow-boys par centaines au Centre Vidéotron vendredi soir. L’attaquant de l’Océanic de Rimouski Alexandre Blais en a donc profité pour inscrire son premier tour du chapeau en carrière dans un gain de 6 à 4 face aux Remparts de Québec.

Arrivés à Québec en étant vêtus comme une bande de cow-boys en vue du match à saveur country, Blais et ses coéquipiers ont été les premiers à s’inscrire au pointage en milieu de première période.

Les Diables rouges, qui ont vu leur séquence de quatre victoires à domicile prendre fin, ont rapidement répliqué grâce à un but marqué d’un angle impossible par Charles Savoie. Le choix de deuxième ronde de l’Océanic en 2021 a toutefois inscrit son deuxième du match moins d’une minute plus tard pour redonner les devants aux Rimouskois.

À la mi-rencontre, Blais avait déjà complété son tour du chapeau et Ben Cross en avait ajouté un quatrième pour l’Océanic, qui menait alors 4 à 1. Les hommes de Joël Perrault semblaient bien en selle.

«Habituellement, je suis plus un passeur. Faire trois buts dans un match, c’est quand même bon pour moi. Ça fait du bien, des performances comme ça!» a mentionné l’attaquant qui fêtera son 18e anniversaire dans un peu plus de trois semaines après la rencontre.

Encore le caractère

Cependant, les Remparts n’avaient pas dit leur dernier mot. Avant la fin de la période médiane, Antoine Dorion a profité d’un avantage numérique pour réduire la marque à 4 à 2. Puis, en troisième, Vsevolod Komarov et Daniel Agostino ont permis à la foule locale de festoyer davantage en créant l’égalité avec une poussée de deux buts en 54 secondes.

«En première période, on les a regardés faire les mêmes choses qu’on avait vues sur vidéo. On a donné 16 lancers, ce n’est pas la façon dont on veut jouer. On a joué comme on était supposé jouer pour les contrer à partir de la deuxième période», a observé l’entraîneur Éric Veilleux en tenant un discours fort similaire à celui tenu après le match de mercredi soir face à l’Armada de Blainville-Boisbriand.

De son côté, le vétéran Daniel Agostino, qui frappait en relève de Mikaël Huchette toujours malade, peinait à expliquer ces débuts de rencontre plus difficile pour Québec.

«Je ne sais même pas comment répondre à cette question-là. Je ne peux pas dire que notre préparation n’est pas bonne, on est bien préparé. Ça revient à notre jeunesse, peut-être que ça joue dans notre tête quand on fait une mauvaise affaire. C’est un apprentissage, et on apprend plus vite que je pensais», a-t-il laissé entendre.

Un talent local s’illustre

L’issue de la rencontre s’est finalement scellée grâce à un natif de la vieille capitale. L’attaquant Julien Béland a marqué le but victorieux lors d’une supériorité numérique causée par une punition pour avoir retardé la partie au défenseur Komarov.

Sur la séquence, la rondelle a flirté avec la ligne des buts, si bien que la reprise vidéo a été nécessaire pour permettre aux officiels de conclure qu’elle l’avait bel et bien traversée. Béland a aussi marqué dans un filet désert en fin de rencontre.

Les Tigres de Victoriaville seront à Québec pour y affronter les Remparts samedi après-midi.