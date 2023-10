LNH: les jours d'Anthony Mantha comptés avec les Capitals?

Le Québécois Anthony Mantha n'a pas le début de saison espéré avec les Capitals de Washington. En deux parties, il n'a obtenu aucun point et a été relégué sur le quatrième trio lors de l'entraînement de l'équipe, vendredi.

Ainsi, est-ce que l'attaquant pourrait être disponible aux autres formations du circuit Bettman prochainement? Est-ce qu'il terminera la saison dans la capitale américaine?

«Si j’avais un 2 dollars papier, je dirais non, a confié le journaliste Renaud Lavoie, vendredi, lors de l'émission JiC sur les ondes de TVA Sports. Mais en même temps, je regardais la composition des trios aujourd’hui à l’entraînement des Capitals et on voit qu’il était sur le quatrième trio. C’est difficile de se faire valoir sur un quatrième trio.

«Ce que je souhaite à Anthony Mantha, c’est de retrouver son rythme de croisière parce que c’est un joueur de hockey, Anthony. Malheureusement, ça ne fonctionne pas avec les Capitals de Washington. Est-ce que ça veut dire que c’est un joueur fini? Au contraire, c’est très loin d’être un joueur fini, mais il a aussi, je pense, des choses à prouver et l’équipe qui va faire son acquisition au cours de la saison va acquérir un gars quand même qui est capable de faire plusieurs choses sur la glace.»

Mantha écoule en 2023-2024 la dernière année de son contrat et deviendra un joueur autonome lors de la prochaine campagne.

Est-ce qu'un directeur général sera intéressé à lui donner une chance?