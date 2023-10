Leylah Fernandez passe en demi-finale à Nanchang

La Québécoise Leylah Fernandez a poursuivi ses récents succès en obtenant son billet pour les demi-finales du tournoi de tennis de Nanchang, en Chine, vendredi.

Pour ce faire, la 43e joueuse au monde a triomphé de la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich en deux manches de 6-3 et 6-4. La rencontre a duré 84 minutes.

Fernandez a réussi quatre as et remporté 67% des échanges disputés sur sa première balle de service. Elle a également trouvé le moyen de briser la détentrice du 90e rang mondial à quatre occasions, en plus de sauver trois des cinq balles de bris que cette dernière s’était offertes.

La semaine dernière, la Montréalaise a gagné son premier tournoi de tennis de la saison à Hong Kong. Elle est ainsi sur une séquence de huit victoires consécutives. Elle n’a d’ailleurs perdu que deux manches lors de celle-ci.

Le prochain défi de Fernandez sera la Tchèque Katerina Siniakova. C’est cette athlète que la représentante de l’unifolié a vaincue pour savourer le bonheur de la victoire à Hong Kong. La femme de 21 ans a d’ailleurs un dossier immaculé en deux affrontements contre la troisième joueuse au monde.