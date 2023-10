CF Montréal: les trois points ou rien à Columbus

Le CF Montréal peut oublier les hauts et les bas de sa saison puisqu’un seul match compte désormais, celui qu’il disputera samedi à Columbus avec à l’enjeu une place en éliminatoires.

Le scénario de base est assez simple pour le Bleu-Blanc-Noir ; une victoire lui assure la qualification. En cas de revers ou de verdict nul, il faudra voir du côté des matchs du Fire de Chicago, des Red Bulls de New York ou du Charlotte FC.

«J’espère ne pas avoir à regarder les autres résultats, a admis jeudi en conférence de presse l’entraîneur-chef Hernan Losada. C’est certain que je ne regarderai pas à la mi-temps. Je veux me concentrer pour donner le meilleur discours d’encouragements possible.»

Les joueurs du CFM devront enfiler leurs œillères et se concentrer sur l’objectif principal : battre le club de leur ancien pilote, Wilfried Nancy. Le Crew n’est pas une cible facile, d’autant plus que ce duel aura lieu à l’étranger. Montréal n’a gagné que deux fois en 16 matchs loin du Stade Saputo.

«Notre attention est sur la victoire, puisque ç’a été difficile sur la route. C’est un match pour savoir si nous allons en éliminatoires. C’est comme la finale d’un trophée. Nous nous battrons pour l’emporter», a lancé l’attaquant Mahala Opoku.

Le reste ne compte plus

Le onze montréalais peut se compter heureux d’être encore huitième dans l’Association de l’Est, malgré une séquence de sept matchs sans victoire. Il s’est remis d’aplomb il y a deux semaines avec un succès de 4 à 1 sur les Timbers de Portland.

On peut toutefois oublier cette partie, le but tardif libérateur de Lassi Lappalainen la semaine précédente contre le Dynamo de Houston et même le revers de 4 à 2 face au Crew, le 2 septembre à Montréal.

«J’ai l’impression que les gens n’ont pas cru en nous plusieurs fois cette année, l’an dernier aussi. Ç’a toujours été comme ça. Nous avons l’occasion d’aller à Columbus et d’être en contrôle de notre destin», a reconnu Joel Waterman, le défenseur le plus titularisé par Losada cette saison.

Stratégie payante?

Pour l’entraîneur, il n’y aura pas de place pour la frustration ou la déception samedi. Il faudra tout donner, peu importe le scénario qui se dessinera.

«Il y a tellement de choses en jeu que ça devrait facilement servir de motivation. Même si nous marquons ou si nous concédons un but et que nous connaissons de mauvais moments, nous devons demeurer concentrés et motivés. Si vous restez dans le match jusqu’à la toute fin, vous avez toujours une chance», a argué Losada.

Celui-ci prévoit encore s’appuyer sur le trident en attaque d’Opoku, Romell Quioto et Sunusi Ibrahim. Le trio a bien paru contre Portland en étant efficace avec et sans le ballon. Selon Waterman, les joueurs offensifs auront leurs chances contre le Crew.

«Vous l’avez vu au dernier match, il y a beaucoup d’espaces de chaque côté. Nous devons mieux les couvrir qu’eux. Nous devons être plus responsables défensivement cette fois. [...] Nous avons un bon plan de match et nous espérons pouvoir bien l’exécuter», a expliqué le Britanno-Colombien.

Rappelons que la huitième place au classement permet d’accueillir le match de barrage à la maison, contrairement à la neuvième et dernière donnant accès aux éliminatoires. Le CF Montréal devra défendre ce qui lui appartient.