Verstappen veut poursuivre sa récolte aux États-Unis

Sacré champion du monde pour la troisième année consécutive au Qatar il y a deux semaines, Max Verstappen (Red Bull) veut poursuivre sa moisson de victoires et de records ce week-end lors du GP des Etats-Unis à Austin.

Le Néerlandais de 26 ans, vainqueur de 14 des 17 premières courses de l'année, peut notamment égaler au Texas le plus grand nombre de succès obtenus en une saison (15), marque qu'il avait établie l'an passé.

Il peut également atteindre la barre symbolique des 50 victoires en F1 et ainsi se rapprocher du Français Alain Prost (51) et de l'Allemand Sebastian Vettel (53).

«Je ne suis pas en Formule 1 pour laisser un héritage ou chasser les records, avait pourtant souligné Verstappen après avoir décroché son nouveau titre. Je suis là pour gagner et prendre du plaisir avec ceux qui me permettent de réaliser cela car je n'avais jamais imaginé que ce serait possible.»

Sur le rapide circuit texan, le Néerlandais devrait encore faire parler la supériorité de sa monoplace RB19, quasiment intouchable cette saison et très à l'aise sur ce genre de tracé.

«Ce week-end devrait être excitant avec un nouveau sprint et nous n'aurons qu'une séance pour trouver les meilleurs réglages pour la voiture. Les températures vont être élevées donc ça sera un week-end difficile», a prédit Verstappen.

Pérez sous pression

Son coéquipier Sergio Pérez, qui va enchaîner deux courses presque à domicile entre Austin et Mexico la semaine prochaine, sera encore une fois sous pression pour défendre sa deuxième place au championnat convoitée par le Britannique Lewis Hamilton.

«J'ai hâte de disputer les prochaines courses, Austin est un circuit sympa et je pense que je peux être performant ici, a estimé le Mexicain. La semaine dernière je suis allé à l'usine et j'ai travaillé dur avec mes ingénieurs pour voir où on a été bon, où cela n'allait pas et comment s'améliorer».

Avec 30 points d'avance, Pérez dispose d'un petit matelas sur le septuple champion du monde mais il a inscrit seulement cinq points lors des trois derniers week-ends et doit donc réagir.

Hamilton, qui avait percuté son compatriote et coéquipier George Russell au Qatar, gâchant une belle occasion de réduire son retard, sera revanchard au volant de sa Mercedes sur un circuit où il s'est imposé cinq fois (2012, 2014, 2015, 2016, 2017).

Avec seulement cinq courses et deux sprints à disputer, le Britannique n'a plus beaucoup de marge de manoeuvre pour espérer déloger Pérez de sa place de dauphin.

McLaren sur sa lancée?

McLaren, l'écurie en forme du moment, est également très attendue au Texas après avoir placé ses deux pilotes sur le podium lors des trois dernières courses, les Grands Prix du Japon et du Qatar et le sprint remporté par l'Australien Oscar Piastri dans l'émirat du Golfe.

Les monoplaces orange papaye semblent donc les mieux placées pour contester l'hégémonie de Verstappen ce week-end et probablement jusqu'à la fin de la saison.

«Nous avons été réguliers et notre travail acharné est en train de payer. Ça ne sera pas facile mais je suis sûr qu'on peut encore ramener des points pour l'équipe», a affirmé le Britannique Lando Norris, qui disputera sa 100e course en F1.

Ferrari, qui a connu un nouveau week-end frustrant au Qatar, doit absolument se reprendre pour rester dans la course à la deuxième place au classement des constructeurs, actuellement occupée par Mercedes. La Scuderia n'a donc plus le droit à l'erreur...

«On va disputer cinq courses en trois week-ends avec les sprints donc toute l'équipe devra être à son meilleur niveau pour essayer de profiter de chaque opportunité qui se présentera», a souligné Fred Vasseur, le patron de l'écurie italienne.