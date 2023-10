MLS : Cinq équipes pour deux places dans l’Est

La Major League Soccer (MLS) est friande des matchs sans lendemain et aime mousser son «jour des décisions», et cette année, personne ne sera déçu à ce niveau. La course dans l’Association de l’Est est si serrée que cinq équipes, dont le CF Montréal, se battront samedi pour deux places.

La huitième et la neuvième place, détenues respectivement par le Bleu-Blanc-Noir et le D.C. United, sont à l’enjeu. On peut déjà oublier la formation de la capitale américaine, puisque sa saison est terminée et qu’elle sera inévitablement dépassée par les Red Bulls de New York, le Fire de Chicago, le Charlotte FC ou le New York City FC.

Montréal peut assurer sa qualification assez facilement, c’est-à-dire en remportant son match à Columbus. Cela lui donnerait 44 points, et le mettrait à l’abri de tous ses poursuivants. Le défi s’annonce grand, le Crew (4e) étant devenu une puissance grâce à l’entraîneur Wilfried Nancy et à son milieu de terrain étoile Hany Mukhtar. Les hommes d’Hernan Losada joueront aussi sur la route, où ils n’ont montré qu’un faible rendement de 2-12-2.

En cas de revers, le résultat de la partie opposant le Fire au NYCFC sera important. Si l’équipe de l’Illinois perd ou soutire un verdict nul et que Charlotte FC ou les Red Bulls sont vaincus ou égalisent dans leur duel respectif, le CF Montréal passera. Également, il se glissera en éliminatoires si Charlotte et les Red Bulls engrangent un point au moins.

Five teams. Two spots. 👀



Who gets in to the Audi #MLSCupPlayoffs on Decision Day in the East? pic.twitter.com/LIlbyNfxJ4 — Major League Soccer (@MLS) October 19, 2023

Rien à perdre dans la Grosse Pomme

Ainsi, quatre rencontres seront à surveiller, et elles devraient tenir chaque amateur sur le bout de son siège, à commencer par fameux affrontement NYCFC-Fire. New York aura l’avantage du terrain au Citi Field. Leur seule confrontation de la campagne remonte au mois de mars – il y a une éternité dirait-on – et s’est soldée par un match nul de 1 à 1.

New York City n’a raté le calendrier éliminatoire qu’à sa saison inaugurale, en 2015. Ils ont depuis remporté la Coupe MLS en 2021, mais sans grand buteur cette année, ce fut difficile. Une victoire est nécessaire pour cette équipe, qui devra ensuite souhaiter malheur à ses opposants.

L’énergie du désespoir agira-t-elle dans leur cas?

Des taureaux en confiance

Les Red Bulls, comme le Fire et Charlotte, ne peuvent pas dépasser Montréal au classement avec un seul point, puisqu’ils ont moins de victoires à leur fiche.

Le «RBNY» n’a pas été écarté du portrait depuis 2009. Avec 40 points et un différentiel de -4, il a l’avantage sur Chicago (40 points et -11), ce qui lui donne une certaine tranquillité d’esprit sur cet adversaire, à condition de l’emporter à Nashville.

Là encore, leur seul duel de l’année – un verdict nul de 0 à 0 – date de mars. La confiance est élevée dans ce groupe, puisque les Red Bulls ont signé deux victoires consécutives, dont une de 2 à 1 sur la meilleure équipe de la MLS, le FC Cincinnati.

Pas de Messi, pas de problème?

Finalement, Charlotte (40 points) ne peut se permettre d’échapper les trois points contre l’Inter Miami CF. Lionel Messi ne jouera pas pour les «Herons», ce qui est une bonne nouvelle pour l’équipe de la Caroline du Nord. Ce duel sera aussi présenté à domicile.

Leur plus récent face-à-face remonte à... mercredi. Miami a égalisé tardivement pour arracher un match nul de 2 à 2. Charlotte devra imposer son jeu, puisqu’il a été malmené par moments au DRV PNK Stadium, même si la vedette argentine n’y était pas.

Tous ces matchs auront lieu samedi. Pour le CF Montréal, les hostilités s’amorceront à 18 h, à Columbus.