La cave de l'Atlantique attend le Canadien en avril

Publié aujourd'hui à 18h21

Mis à jouraujourd'hui à 18h21

L’échantillonnage est encore mince c’est absolument vrai.

Aucune coupe Stanley ne s’est jamais gagnée en octobre, c’est encore plus vrai.

Quelques faits demeurent toutefois : les Sénateurs d’Ottawa, les Red Wings de Détroit et les Sabres de Buffalo ont débuté la saison avec des intentions meilleures, des objectifs plus importants que lors des récentes saisons.

Du groupe des trois équipes, seuls les Sabres sont en déficit en ce début de saison avec une seule victoire en trois rencontres.

Ça devrait nous inquiéter à Montréal, puisque les Sabres ont l’habitude de connaître d’excellents mois d’octobre, avant de tranquillement s’effacer de tous les radars à partir de novembre.

Quelque chose me dit que l’inverse peut se produire avec eux cette saison.

À Ottawa, on n’a plus de temps à perdre. Cette jeune et talentueuse équipe a donné en masse au niveau de l’apprentissage dans la défaite.

Elle est mûre pour commencer à gagner. Les Sens marquent près de 5 buts par match, Josh Norris est revenu hier soir il en a scoré une paire.

Ottawa est redoutable, l’organisation est désormais très solide avec l’arrivée de Michael Andlauer et force est d’admettre que Pierre Dorion a été un architecte colossal pour cette équipe.

Les Sénateurs, s’ils n’entrent pas en séries, seront à la porte de le faire, avec au moins un pied dedans.

À Détroit, l’histoire est différente. La présence de Steve Yzerman a stabilisé l’organisation en même temps qu’elle a instaurée un respect du principe de la patience.

Exactement comme le fait la présence de Martin Saint-Louis avec le Canadien.

Une légende parle, les partisans et le propriétaire écoutent.

Cependant à Détroit, malgré la patience prônée par le vénérable et respecté Stevie «Y», le capitaine Dylan Larkin est investi de la mission de surprendre les observateurs et d’entrainer ses coéquipiers dans un sillon victorieux et une lutte aux séries.

Larkin ne veut jamais entendre le répugnant sobriquet «dead wings».

Hier encore, il a été excellent avec trois passes, portant son total de points à six en quatre matchs et les Wings ont doublé les Penguins 6-3.

Larkin réussit là où Nick Suzuki échoue jusqu’ici avec le Canadien...

Mais il y a plus que ça. À Détroit, on a payé pour obtenir les services de Jeff Petry, un produit local natif de Ann Arbor au Michigan. On était insatisfaits de son rendement et après seulement deux matchs, ont lui a donné un électrochoc en le laissant dans les gradins en pleine santé.

Résultat, Petry a répondu avec deux passes et +2 en près de 20 minutes de temps de jeu hier soir dans la victoire des siens.

Ma question est donc : si c’est bon pour pitou, pourquoi ça ne serait pas bon pour minou ?

Le Canadien a de graves problèmes de discipline. Certains vétérans comme Brendan Gallagher n’en redonne pas pour la peine à l’équipe.

Est-ce que ça ne fait pas partie d’une bonne éducation et d’une culture saine et éventuellement gagnante de serrer la vis un peu des fois ?

Je m’attends à ce que Martin Saint-Louis, dont l’approche est plutôt collaborative et douce avec ses joueurs, passe quand même quelques messages clairs et pourquoi pas dès samedi soir contre les Caps et Ovechkin...

Une fois que c'est dit, mon point ce soir est celui-ci :

Si c’est vrai que Toronto, Tampa Bay et Boston partent avec une longueur d’avance et seront en séries si une certaine logique est respectée.

Si c’est vrai que la Floride sera moins productive que la saison passée mais quand même fatigante.

Si c’est vrai que les Sénateurs, les Red Wings et les Sabres seront fringants jusqu’en février au moins.

Que reste-t-il dans la section Atlantique pour le Canadien ?

Sinon des miettes... des feuillages des ramures comme dans le superbe hymne national de la LNI ?

Tant qu’à y être appelons-en de l’hymne au complet... de Saint-Pierre plein de regrets qui caresse sa barbe blanche devant ses seules branches.

Et espérons que Jésus qu’on ne voit pas interviendra d’un cœur secourable, qu’il ira choisir dans le tas pour en sortir une feuille d’érable.

Bref je m’égare... pas juste un peu !

Mais faut continuer de rigoler parce-que sinon la saison va être franchement longue.

Je croyais que le CH avait de bonnes chances de devancer les Wings au dernier rang de la division.

Malgré un échantillonnage misérable, je suis de plus en plus convaincu que c’est la cave de l’Atlantique qui attend encore le CH en avril !