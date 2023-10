Kaiden Guhle blessé au haut du corps

Le Canadien n’a pas été plus loquace que samedi soir en ce qui concerne la blessure à Kaiden Guhle. Jeudi, l’organisation a simplement confirmé ce qu’elle avait indiqué au terme du cuisant revers contre le Wild du Minnesota : le défenseur est blessé au haut du corps et son cas sera évalué quotidiennement.

Une parcelle de mystère plane donc toujours autour de cette blessure. Où est-il blessé? À quel moment cette blessure est-elle survenue? Quelle sera la durée de son absence?

« Ça ne devrait pas être très long avant qu’il revienne », a mentionné David Savard, une fois de retour au vestiaire après l’entraînement.

« On espère pouvoir le revoir dans deux semaines », a laissé échapper Johnathan Kovacevic, à quelques pas de son coéquipier.

On n’est donc pas trop inquiet dans l’entourage de l’équipe.

Voilà qui serait une bonne chose puisque, à l’image de Kirby Dach, l’Albertain de 21 ans a raté sa part de rencontres l’hiver dernier. Blessé à un genou, puis à une cheville, l’athlète de 21 ans avait été limité à 44 matchs.

Ce n’est pas l’idéal pour un jeune athlète en plein développement. Surtout à la position de défenseur.

Restons calmes

Même si un deuxième soldat vient de tomber au combat en seulement trois matchs, Martin St-Louis refuse de se laisser décourager. Il l’a répété, jeudi midi.

« Je pense qu'on a plus de profondeur et d'expérience que l’an passé, a-t-il soutenu. Alors, même si je sais que vous (les journalistes), ça vous inquiète beaucoup, moi, ça ne m'inquiète pas parce que j'aime notre profondeur. On n'arrête pas parce qu'on perd un ou deux gars.»

Justin Barron est celui qui devrait profiter de cette absence. Rayé de la formation depuis le début de la saison, il affrontera fort probablement les Capitals, samedi soir, au Centre Bell.

Si tel est le cas, il se sera passé deux semaines entre cette visite d’Alex Ovechkin et la dernière fois qu’il a participé à un match. C’était le dernier du calendrier préparatoire à Ottawa.

« L’attente est plus longue, car il y a beaucoup de jours entre les matchs, mais je me sens prêt, a déclaré le jeune défenseur. On a eu de bons entraînements au cours de la dernière semaine et demie. »

Une occasion à saisir

Barron a dû patienter sur la passerelle, mais ce n’est pas en raison d’une insatisfaction de l’équipe d’entraîneurs.

« Il n’a pas joué jusqu’à maintenant, car nous étions à l’aise avec les six défenseurs en avant de lui, a fait valoir l’entraîneur du Canadien. Il aura peut-être la chance de jouer. Peu importe la raison pour laquelle on les ramène dans la formation, les joueurs comme lui doivent demeurer prêts en tout temps.

Barron compte bien saisir sa chance. À un certain moment pendant ce camp, on se demandait si Mattias Norlinder n’allait pas le devancer dans l’échiquier de St-Louis.

« Je suis content d’avoir amorcé la saison ici, même si je n’ai pas encore participé à un match, a-t-il mentionné. Je veux être quelqu’un à qui on peut faire confiance dans son territoire. Et j’espère pouvoir contribuer offensivement si l’occasion se présente de joindre l’attaque. »

