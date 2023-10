Kent Hughes a reçu des appels après la blessure de Kirby Dach

Les Canadiens de Montréal ne s’inquiètent pas outre mesure du bilan médical de Kirby Dach, qui a subi plusieurs blessures déjà dans sa jeune carrière.

C’est ce que le journaliste de TVA Sports Marc-André Perreault nous a appris lors de son segment à la quotidienne JiC, jeudi.

«Ce qu’on me dit, c’est que c’est de la malchance, a expliqué Perreault. Ce ne sont pas des blessures qui sont reliées. Ce serait beaucoup plus inquiétant si on parlait, à 22 ans, de hanches usées comme celles de Sean Monahan.»

Lors de sa discussion avec les Canadiens, Perreault raconte que le nom de Patrice Bergeron a été mentionné en guise d’exemple de joueur qui s'est remis d'une blessure catastrophique pour connaître une longue et prolifique carrière.

Le point positif

Par ailleurs, s’il y a un seul point positif à retirer de la blessure de Dach, c’est l’allègement que cela pourrait procurer aux Canadiens sur la masse salariale.

En inscrivant le nom de Dach sur la liste des blessés à long terme, le CH aura davantage de flexibilité pour conclure des transactions au cours de la saison et à la date limite.

Le téléphone de Kent Hughes se serait d’ailleurs déjà mis à sonner.

«Je peux te dire que, chez les Canadiens, on a déjà reçu des téléphones des autres DG qui disent : "Je peux peut-être t’aider."»

Voyez la chronique complète de Marc-André Perreault dans la vidéo ci-dessus.