Embarrassante défaite du Rouge et Or: les joueurs se rencontrent en privé pour remettre les pendules à l’heure

Les joueurs du Rouge et Or de l’Université Laval interrogés estiment que la rencontre privée qui s’est déroulée, mardi, sans les entraîneurs a été bénéfique.

• À lire aussi: Premier marathon en carrière: une enseignante de 28 ans de Québec cause une grande surprise et remporte le championnat canadien à Toronto

Au terme de l’embarrassante défaite de 28-0 face aux Carabins de l’Université de Montréal, samedi au CEPSUM, les vétérans avaient immédiatement senti le besoin de se réunir pour se parler dans le blanc des yeux.

«C’était absolument nécessaire de se retrouver entre joueurs uniquement, a souligné le spécialiste des longues remises et cocapitaine Ian Leroux. Il faut retourner à la base et porter attention aux détails. Il n’y avait pas de complaisance, mais on prenait certaines choses pour acquis.»

«Parce que ça s’est toujours fait à Laval, on prenait certaines choses pour acquis qui semblaient anodines, mais qui font une différence, de renchérir le maraudeur de 4e année Félix Petit. Des détails comme la propreté de notre vestiaire et le port de protecteur pour les genoux. Notre performance était inadéquate et n’était pas à la hauteur des standards de Laval.»

Des changements positifs

Les deux vétérans assurent qu’ils ont vu une différence dès le retour à l’entraînement, mercredi soir. «L’énergie et la flamme étaient de retour, a mentionné Leroux. Après une telle défaite, on aurait pu s’écraser, mais ce n’était pas le cas.»

«J’ai vu une différence mercredi à l’entraînement, de renchérir Petit. Les gars avaient le sourire, tout le monde criait et il y avait une bonne atmosphère. On recommence à avoir du fun.»

Une question était sur toutes les lèvres. «On s’est rappelé pourquoi on jouait au football et pourquoi on mettait tous ces efforts pendant la saison morte, a souligné Leroux. On doit tous pousser dans la même direction pour atteindre l’objectif ultime qui est de gagner à tout prix.»

Petit estime que le Rouge et Or peut ressortir grandi de cette cuisante défaite. «On peut utiliser cette défaite comme leçon ce qui n’aurait pas été possible après un revers à la Coupe Dunsmore. Je suis toujours convaincu que nous avons les éléments pour gagner.»

Ces réunions entre joueurs sont-elles fréquentes? «Compte tenu que notre cohorte n’est pas la plus victorieuse de l’histoire de l’équipe, ce n’est pas la première fois qu’une telle rencontre arrive, a souligné Leroux mi-figue, mi-raisin. En 2021, ce fut une saison difficile et nous avons appris. En 2021, on aurait aimé que des gars plus expérimentés prennent les devants.»

Recrue au sein du Rouge et Or, Justin Cloutier croit lui aussi que cette réunion était nécessaire. «Certains gars ont plus d’expérience et les jeunes les ont laissés parler parce qu’ils avaient plus de choses à dire, a raconté le secondeur. Cette rencontre était vraiment importante pour le futur de la saison. La défaite contre Montréal a fait mal, mais on doit progresser.»

«Un bel exemple de leadership»

Glen Constantin était bien content de cette initiative des joueurs. «C’est un bel exemple de leadership, a indiqué le pilote du Rouge et Or qui a appris la tenue de la réunion par le biais de sa conjointe qui a lu le texte du Journal. On a un bon groupe de vétérans et c’est bon que les joueurs prennent possession de l’équipe.»

Si les joueurs se sont rencontrés entre quatre murs, les entraîneurs ont également tenu de bonnes discussions. «Avant le match, on disait aux gars qu’on se présentait à Montréal sans pression et qu’on avait tout à gagner et rien à perdre, mais le message s’est peut-être perdu, a mentionné Constantin. Est-ce que les gars ont compris qu’on allait à Montréal pour s’amuser?»