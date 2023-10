Canadiens: est-ce que Cayden Primeau aura sa chance prochainement?

Les Canadiens disputeront à partir de samedi trois matchs en quatre soirs en affrontant à tour de rôle les Capitals de Washington, les Sabres de Buffalo et les Devils du New Jersey.

Est-ce que le troisième membre du trio de gardiens du CH, Cayden Primeau, aura l'occasion de se faire valoir dans l'une de ses rencontres?

«Si tu veux donner une belle opportunité à Primeau, et ce n'est pas que Washington est pourri, mais ils ne sont pas l’équipe qu’ils étaient avant, a commencé par analyser le chroniqueur Tony Marinaro, jeudi, lors de l'émission JiC sur les ondes de TVA Sports. Ils viennent de donner six bananes à Ottawa.

«Tu joues un match à la maison et tu as plus de chances de gagner des matchs à la maison un samedi soir que de les gagner sur la route un lundi. Tu ne donnerais pas le prochain match à Primeau? Si on veut lui donner la meilleure chance d’avoir du succès, il n’aurait pas plus de succès samedi que lundi?»

De son côté, l'animateur Jean-Charles Lajoie avait une autre opinion, supposant que Jake Allen sera le gardien partant contre les Capitals.

«Je pense que le départ de Primeau lundi ou mardi est lié à la performance d’Allen samedi, a souligné Lajoie. Si Allen est ordinaire samedi, (ce sera) Primeau-Montembeault lundi et mardi ou l’inverse. Si Allen est bon, Primeau saute encore son tour parce qu’Allen a l’un des deux départs lundi ou mardi et Montembeault a l’autre.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.