Très dur début de saison pour Mikhail Sergachev

Même s’il a joué plus de 20 minutes à chacune des quatre premières rencontres de la saison, le défenseur du Lightning de Tampa Bay Mikhail Sergachev éprouve des ennuis, à l’image de sa formation, et il souhaite mieux pour les semaines à venir.

Sans surprise, les «Bolts» peinent en l’absence de leur gardien numéro 1, Andrei Vasilevskiy, qui se remet d’une opération au dos. Ils ont récolté trois points sur une possibilité de huit, concédant 17 buts. La brigade défensive tente évidemment de soutenir le plus possible les portiers Jonas Johansson et Matt Tomkins, mais rien n’est pas parfait. D’ailleurs, Sergachev affiche le deuxième pire différentiel (-6) de toute la Ligue nationale de hockey; il a notamment terminé à -4 lors de l’affrontement de samedi contre les Red Wings de Detroit, un revers de 6 à 4.

• À lire aussi: «Ils huaient les arbitres plus que moi» - Pierre-Luc Dubois

• À lire aussi: Effort inacceptable: l’entraîneur des Canucks «ramasse» ses joueurs

• À lire aussi: Des statistiques révélatrices expliquent les insuccès du Canadien

Néanmoins, le joueur de 25 ans s’attend à mieux, surtout collectivement. Un calendrier régulier du plus important circuit de hockey au monde demeure un long parcours parsemé d’embûches durant lequel il importe avant tout de progresser.

«Chaque année est différente. Quand vous la commencez, vous bâtissez votre confiance à partir de la phase hors-concours, puis de la saison régulière et jusqu’aux séries éliminatoires. Et je sens que nous jouons avec assurance», a estimé l’arrière devant les journalistes après la défaite de 3 à 2 en prolongation face aux Sabres de Buffalo, mardi.

Au moins, le Russe peut s’encourager en sachant que son entraîneur-chef Jon Cooper l’a utilisé au sein de la première unité d’avantage numérique aux côtés de Victor Hedman, mardi, pendant que Steven Stamkos (blessé au bas du corps) manquait à l’appel.

«J’ai déjà vécu cela, entre autres pendant notre parcours menant à notre première de deux coupes Stanley [de suite, au printemps 2020]. Ce n’est rien de nouveau pour moi. Mais je dois comprendre ce qu’il y a autour de moi. Je ne suis pas "Kooch" [Nikita Kucherov], donc c’est un peu plus difficile pour moi», a admis au site officiel du Lightning avant le match celui ayant obtenu une mention d’aide depuis le début de la campagne.

Rester humble

Du côté de Cooper, il est primordial de ne pas céder à la panique, même si les siens ont encaissé trois défaites de suite et que Vasilevskiy ne reviendra vraisemblablement pas au jeu d’ici le mois de décembre. Il croit d’ailleurs que ses ouailles montrent des signes annonçant des jours meilleurs.

«Je pense qu’on s’améliore, a-t-il commenté, ajoutant que sa troupe méritait un résultat supérieur, mardi. Il faut continuer de travailler fort. Cette ligue peut vous rendre humble et vous devez compter sur cette force mentale pour traverser les obstacles. Toutefois, en tant que groupe, nous avons accompli beaucoup et c’est excellent.»

Tampa Bay se mesurera aux Canucks de Vancouver, jeudi.