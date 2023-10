Paris sportifs: les meilleures offres de jeudi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du jeudi 19 octobre qui valent le détour.

Football : Jaguars de Jacksonville c. Saints de La Nouvelle-Orléans

Les Jaguars (4-2) seront en visite au Mercedes-Benz Superdome pour un duel du jeudi soir contre les Saints (3-3). Le club floridien est sur une lancée. Il a remporté ses trois derniers duels et la défense n’a pas accordé plus de 20 points par match pendant cette heureuse séquence. De leur côté, les Saints ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs. L’attaquant de la formation de La Nouvelle-Orléans a beaucoup de difficulté à s’imposer depuis le début de la saison et ça devrait encore être le cas contre les «Jags».

Prédiction : Victoire des Jaguars – 2,00

Crédit photo : AFP

Hockey : Coyotes de l’Arizona c. Blues de St. Louis

Les «Yotes» et les Blues ne sont pas des équipes de pointe dans la Ligue nationale de hockey. Depuis le début de la présente campagne, les deux formations peinent à inscrire des buts. Le club de St. Louis a touché la cible trois fois en deux sortes, tandis que les Coyotes ont été limités à cinq réussites en trois parties. Parions que la tendance se maintiendra pour leur premier face-à-face en 2023-2024.

Prédiction : Moins de six buts seront inscrits – 1,95

Crédit photo : Getty Images via AFP

Baseball : Phillies de Philadelphie c. Diamondbacks de l’Arizona

Les Phillies sont en feu depuis le début de la finale de la Nationale. L’équipe de la Pennsylvanie a remporté les deux premiers matchs par un pointage cumulatif de 15 à 3. La série se transporte maintenant en Arizona, mais cela ne devrait pas changer le résultat, considérant comment les Phillies ont été dominants jusqu’à présent.

Prédiction : Victoire des Phillies – 1,76