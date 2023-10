Les Red Wings et les Penguins visent une troisième victoire de suite à TVA Sports

Qui des Penguins de Pittsburgh ou des Red Wings de Détroit signera une troisième victoire de suite ?

Les deux équipes s’affrontent ce soir au Michigan et sont invaincus à leurs deux dernières sorties.

Ce match sera présenté sur les ondes de TVA Sports dès 19h.

Pittsburgh devra éviter le banc des punitions puisque les Red Wings ont présentement la meilleure attaque massive de la Ligue nationale avec 40% d’efficacité.

L’arrivée d’Alex DeBrincat à Détroit est payante jusqu’à maintenant. L’attaquant a récolté trois buts et deux passes depuis le début de la saison.

Chez les Penguins, ce sont encore les Sidney Crosby et Evgeni Malkin qui mènent la charge. Le capitaine est le meilleur buteur des siens avec trois filets et le Russe mène dans la colonne des points avec six.