L’attaque en chute libre dans la NFL et le spectacle en souffre

Depuis plusieurs années, la NFL ne se cache pas pour adopter des règlements qui favorisent délibérément l’attaque. Pourtant, il y a plus du quart de la saison qui est derrière et il y a longtemps que la production offensive n’a pas été aussi terne, ce qui rend parfois le spectacle pénible.

Les joueurs défensifs ne peuvent plus frapper un joueur sans protection comme par le passé. Les quarts-arrières sont souvent surprotégés par des officiels qui lancent le mouchoir dès qu’ils sont frappés une fraction de seconde après avoir dégainé. Dès qu’un receveur ne capte pas une passe, il se plaint aux arbitres et on finit par s’attendre à ce qu’un demi défensif soit puni pour interférence.

Pourtant, tout indique que la défense reprend quand même ses droits sur l’attaque. La tendance semble se dessiner depuis l’an dernier et en ce début de saison, plusieurs des pétarades annoncées se transforment en duels défensifs.

Rien contre un bon vieux match âprement disputé sans une tonne de points, cela dit. Le puriste en moi est loin de s’en formaliser. Notez-le avant de me lancer des tomates! Il reste que pour une vaste majorité du grand public, le spectacle en souffre.

Une semaine misérable

La semaine dernière a été particulièrement moche à cet effet. Les équipes en action ont inscrit une moyenne de 18,4 points, soit le plus bas total depuis la semaine 15 en 2014 (18,2 points).

Vous voulez une donnée qui trace un portrait encore plus saisissant? Il n’y a que deux équipes, les Dolphins (évidemment!) et les Jaguars, qui ont inscrit au moins 27 points. Ça ne s’était pas vu depuis 1995.

Au total, 23 équipes ont été limitées à 20 points ou moins, ce qui ne s’est jamais vu depuis que la ligue est passée à 32 équipes, en 2002.

Certains diront que le spectacle est sauvé parce qu’une grande majorité des matchs à l’affiche sont serrés jusqu’à la fin. Dur de dire le contraire, puisque le week-end dernier, 10 matchs sur 15 ont été décidés par des écarts de huit points ou moins.

Oui, les fins de matchs peuvent être très enlevantes, mais lorsqu’il y a peu de points, ce n’est pas l’ensemble d’une partie qui tient l’amateur sur le bout de son siège, mais seulement les dernières minutes.

En chute

Si c’était juste une semaine, il n’y aurait pas lieu de se poser des questions, mais la tendance est claire. En moyenne, les équipes marquent 21,7 points par match cette saison, le plus bas total depuis 2017.

La saison dernière, 1237 touchés offensifs ont été enregistrés, le plus bas total en six ans et ce, même s’il y avait un match de plus au calendrier.

Même les Chiefs et Patrick Mahomes n’y échappent pas. Déjà deux fois cette saison, ils ont remporté des matchs sans inscrire 20 points. En cinq saisons au préalable comme partant, Mahomes avait vécu ce scénario seulement trois fois.

Comment expliquer ce déclin des attaques? La NFL est cyclique et tout indique que les défenses se sont adaptées aux offensives de plus en plus aériennes avec de multiples receveurs sur le terrain.

Pour contrer, les formations à cinq demis défensifs ou plus ont été déployées sur 63,3% des jeux la saison dernière, selon Sharp Football Analysis. C’est du jamais-vu!

Depuis quelques années, plusieurs entraîneurs s’expriment à l’effet qu’il est de plus en plus difficile de trouver des joueurs de ligne offensive de grande qualité dans la NFL. Le résultat est que les défenses réussissent des sacs du quart sur 6,41% des jeux, un taux qui ne cesse d’augmenter.

Malgré tous ces constats, la NFL n’en souffre pas le moins du monde. Les cotes d’écoute demeurent astronomiques et laissent tous les autres sports loin derrière, dans une autre stratosphère. C’est ce qui laisse croire que pour l’instant, elle ne fera pas de cas sur les points qui sont à la baisse, sauf si le consommateur parle.

Le flag football aux JO

Il a été annoncé cette semaine que le flag football ferait son entrée aux Jeux olympiques de 2028, à Los Angeles. Même si la discipline est différente du football de la NFL, quelques joueurs commencent à exprimer leur intérêt à y participer, dont le receveur des Dolphins Tyreek Hill. Des anciens, dont l’ex-ailier rapproché étoile Rob Gronkowski, ont aussi émis le souhait de représenter les États-Unis. Le CIO et le comité olympique américain ne se sont pas prononcés sur cette éventualité. La NFL, qui y verrait une autre occasion de rayonner mondialement, dit attendre de voir la suite.

Une autre chance pour Julio

Le vétéran receveur Julio Jones, malgré ses 33 ans, continue de recevoir de l’amour. Les Eagles l’ont mis sous contrat cette semaine et même s’il a montré des signes évidents de ralentissement et de fragilité physique depuis trois ans, le geste a du sens. Après AJ Brown et DeVonta Smith, les Eagles font pitié en termes d’ailiers espacés. Ce n’est pas avec Olamide Zaccheaus et Britain Covey qu’ils peuvent parler de profondeur. Il faut cependant savoir que Jones n’a joué que 29 matchs en trois ans avec les Falcons, Titans et Buccaneers et que la saison dernière à Tampa, il n’a gagné que 29,9 verges par match.

Grosse nouvelle pour les Dolphins

Après avoir subi une importante blessure au genou lors du camp d’entraînement, le demi de coin des Dolphins Jalen Ramsey se rapproche tranquillement d’un retour au jeu. Obtenu des Rams en mars contre un choix de troisième tour, Ramsey a recommencé à s’entraîner avec ses coéquipiers mercredi. C’est donc dire que les Dolphins ont une fenêtre de 21 jours pour décider de le réinsérer dans l’alignement. Il ne sera pas en uniforme dimanche soir face aux Eagles, mais les nouvelles sont encourageantes.