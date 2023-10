Effort inacceptable: l’entraîneur des Canucks «ramasse» ses joueurs

Après avoir gagné leurs deux premiers matchs de la saison, les Canucks de Vancouver sont lourdement retombés sur terre, mardi, et leur entraîneur-chef Rick Tocchet a voulu leur transmettre un message sans ambiguïté.

Pourtant, la formation de la Colombie-Britannique avait maîtrisé Connor McDavid et les Oilers d’Edmonton dans une série aller-retour la semaine passée. Or, sa visite chez les Flyers de Philadelphie, des rivaux plus faibles sur papier, ne s’est pas déroulée de manière agréable. Vaincus 2 à 0 par l’un des clubs pour lesquels leur pilote a évolué durant sa carrière de hockeyeur, les porte-couleurs des Canucks ont fourni un effort jugé insatisfaisant et les statistiques tendent à donner raison à Tocchet, notamment le nombre de tirs au but; les vainqueurs ont dominé 42 à 25.

«C’est une bonne leçon. Qui sommes-nous pour penser ainsi? Je ne peux identifier un seul gars ayant bien joué, hormis [le gardien Thatcher] Demko. Il a été formidable et a excellé. Les autres n’ont pas été bons, a évalué l’instructeur devant les journalistes après la partie. Certains de nos joueurs ont intérêt à se ressaisir. Je n’aime pas utiliser le terme "mou", mais je n’ai pas vu du tout des gars en train de compétitionner et c’est préoccupant.»

Pas de place au relâchement

Vancouver a participé une seule fois aux éliminatoires dans les huit dernières campagnes et des performances semblables seront à éviter le plus possible afin de renouer avec l’après-saison. Dans une section Pacifique comprenant les Oilers ainsi que les champions en titre de la Coupe Stanley, les Golden Knights de Vegas, les victoires pourraient être difficiles à obtenir.

Cependant, la confiance demeure bien présente dans les rangs du club. «Je ne pense pas qu’il y ait des gens qui doutent. Nous avons une très bonne formation et nous sommes en confiance. Même en retard 2 à 0 en troisième période, je croyais que nous allions l’emporter. Nous ne méritions pas de gagner, mais nous avons joué seulement trois rencontres. C’est un processus à suivre et il y a un long chemin à parcourir», a estimé le défenseur Quinn Hughes au quotidien «The Province».

«Nous espérons constituer un excellent club d’ici le match 40 ou 50. Nous n’avons pas utilisé nos outils de travail cette fois. On dirait que chacun faisait sa petite affaire», a-t-il poursuivi.

Les Canucks tenteront de retrouver le sentier de la victoire en affrontant le Lightning de Tampa Bay, jeudi.

