Le CH au sommet de la LNH pour les punitions: «C’est inacceptable» - Martin St-Louis

Martin St-Louis, Jon Cooper, Paul Maurice ou Peter DeBoer martèleront tous le même discours. Une équipe dans la LNH gagne ou perd selon son rendement lors des unités spéciales.

À ce jeu, le Canadien connait un départ misérable. Oui, il n’y a que trois matchs au calendrier. Oui, l’échantillon reste petit. Mais le Tricolore n’aura pas le choix de corriger le tir rapidement.

Depuis le début de la saison, la bande à St-Louis se retrouve au sommet (à l’envers) de la LNH dans plusieurs catégories pour l’indiscipline : les minutes de punition (85), les punitions mineures (24), le différentiel de punitions (-8), les punitions par rencontre (9,41) et les minutes de punition par rencontre (28 min 20 s).

Pour les cinq statistiques, le Canadien est donc au 32e et dernier rang du circuit.

« Il faut faire attention et on doit prendre de meilleures décisions sur la glace, a dit St-Louis après le revers de 5 à 2 contre le Wild du Minnesota, mardi, au Centre Bell. C’est inacceptable. »

Se tirer dans le pied

Il n’y a pas juste St-Louis qui a qualifié l’indiscipline de l’équipe comme inacceptable. C’était le même son de cloche à l’intérieur du vestiaire.

« On a tellement écopé de punitions qu’on a tué le rythme du match et le rythme des trios, a noté le centre Sean Monahan. Dans ce temps-là, il y a des gars qui sautent des tours. C’est difficile de gagner des matchs dans cette ligue quand tu visites le banc des punitions aussi souvent. »

« On peut débattre de certaines punitions, mais on s’est mis dans des positions pour permettre aux arbitres d’appeler des punitions et de décider de l’allure du match, a renchéri le défenseur David Savard. On était beaucoup trop en infériorité numérique, on n’a jamais trouvé notre rythme. C’était difficile. »

Après trois matchs, le Canadien a déjà offert beaucoup trop d’occasions en supériorité numérique à ses rivaux. Lors du premier match, les Maple Leafs ont marqué deux fois en quatre occasions. Et lors des deux rencontres suivantes, les Blackhawks n’ont pas touché la cible en sept occasions, mais le Wild a marqué trois fois en huit occasions.

Contre une équipe de bas de classement comme les Hawks, le CH a déjoué les probabilités en survivant à sept occasions en désavantage numérique. Mais le Tricolore n’a pas les ressources pour se permettre une telle indiscipline contre des formations plus menaçantes comme les Leafs et le Wild.

Si la tendance se poursuit, le Canadien ne gagnera pas beaucoup avec un rendement à 9,1% en avantage numérique (1 en 11) et 73,7% en désavantage numérique (14 en 19).

Xhekaj doit se méfier

Il n’y a pas des dizaines de solutions miracle pour changer le vent de côté.

« Tu ne peux pas prendre des punitions comme ça en zone offensive, tu ne peux pas », avait lancé St-Louis mardi soir.

Crédit photo : Photo Martin Chevalier

Une plus grande discipline en territoire offensif représentera une piste de solutions. Face au Wild, Josh Anderson et Juraj Slafkosvky, notamment, ont chacun visité le banc des punitions pour des punitions bêtes en zone adverse.

Arber Xhekaj devra aussi prendre une partie du blâme. Xhekaj, déjà l’un des favoris de la foule, aura besoin de contenir ses émotions. Oui, il est fort. Oui, il frappe comme un train. Mais il doit choisir ses moments. Sa punition à la toute fin du deuxième tiers contre Marcus Johansson était tout simplement inutile.

Il cherchait probablement à allumer un feu avec sa percutante mise en échec au son de la sirène, mais ce n’était pas le temps.