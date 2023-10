Déjà une rétrogradation pour Jonathan Drouin

L’aventure de Jonathan Drouin au Colorado avait bien commencé, puisqu’il a inscrit un point à son premier match avec l’Avalanche, mais voici qu’il a déjà été séparé de son bon ami Nathan MacKinnon à l’occasion du match face au Kraken de Seattle.

L’ancien attaquant du Canadien de Montréal formait une ligne avec Artturi Lehkonen et Ryan Johansen lors du duel de mardi soir au Climate Pledge Arena. C’est Valeri Nichushkin qui a obtenu une promotion, ayant été propulsé sur le premier trio en compagnie de MacKinnon et de Mikko Rantanen.

L’entraîneur-chef des «Avs», Jared Bednar, avait une explication bien précise pour justifier ce changement.

«[On] avait besoin de présence devant le filet sur cette ligne, a-t-il déclaré après le gain de 4 à 1 des siens aux journalistes. Je trouvais que “Mack” [Nathan MacKinnon] et Mikko [Rantanen] possédaient beaucoup la rondelle, surtout lors des deux premiers matchs, mais on manquait de présence devant les buts. Je veux dire, “Mack” a eu 14 tirs et 22 tentatives contre San Jose et il y a eu trop de fois où les gardiens voyaient trop bien la rondelle.»

Pour en revenir à Drouin, ce dernier a terminé la rencontre face à Seattle avec deux tirs au but et un temps d’utilisation de 11 min 27 s, soit plus de quatre minutes de moins qu’à San Jose, samedi soir. Il avait passé 17:17 sur la patinoire face aux Kings de Los Angeles au cours de la première joute de la campagne.

