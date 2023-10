Les joueurs les plus agréables à côtoyer? Les pires? Et chez les Canadiens?

Publié aujourd'hui à 20h52

Mis à jouraujourd'hui à 20h52

Je sais que les derniers jours ont été difficiles pour tout le monde. L’attente de la deuxième partie du sondage sur les questions qu’on m’a le plus souvent posées était insoutenable. Surtout qu’on passe aux choses sérieuses dans cette suite. Alors voilà...

Joueur ou entraîneur le plus agréable à côtoyer

Il y a eu énormément de candidatures parce que le monde du hockey est plein de bons gars... vous ne serez pas surpris du top 3 de mes vénérables collègues et amis. Ce n’est pas compliqué, nous n’avons jamais entendu une seule histoire ou même un seul commentaire négatif concernant Marc-André Fleury, Patrice Bergeron et Sidney Crosby. Les gars sont gentils, polis, respectueux et ils ont toujours pris le temps.

Mention honorable à Jonathan Marchessault, qui a démontré toutes ces qualités et son amour du Québec pendant les dernières séries éliminatoires. David Perron, qui est une véritable boîte à surprises en entrevue avec la seule certitude que ça va être intéressant. Pekka Rinne, l’ancien gardien des Predators qui était calme, gentil et qui prenait toujours le temps de jaser... même un jour de match. D’ailleurs, un journaliste de Winnipeg avait tenté de le déconcentrer en lui mentionnant une faiblesse au niveau de la mitaine juste avant un match de séries et Rinne de lui répondre calmement que ce n’était pas très gentil de sa part.

De mon côté, j’ai mis Fred Gaudreau en première place. L’ultime bon gars qui est du genre à prendre des nouvelles de mes enfants... Sidney Crosby est aussi dans une classe à part. Parlez-moi de ça un gars qui comprend son rôle et son importance... la ligue est chanceuse d’avoir Crosby. Est-ce que j’ai vraiment besoin de défendre mon troisième choix? André Tourigny est tellement gentil... tellement vrai. Un bon gars de campagne de Nicolet qui fait tout sauf se prendre pour un autre.

Mention honorable à Corey Crawford qui a déjà demandé gentiment, mais fermement à son relationniste de le laisser tranquille pendant qu’il parle à «son ami». C’était la première fois que je lui parlais!!!

J’ai ajouté Jonathan Toews, qui a fait essentiellement la même chose à ce même relationniste qui voulait limiter le nombre de questions en français...

Joueur ou entraîneur le moins agréable

Ne partez pas en peur, ce n’est pas nécessairement de mauvaises personnes qui se retrouvent dans ce top 3. Les critères sont différents et je n’ai pas demandé d’explications!

D’abord, Auston Matthews est tellement sollicité et subit tellement de pression qu’on peut facilement lui pardonner de ne pas être le plus loquace et enjoué en entrevue. Max Domi pouvait être un client pas toujours facile, mais il m’a «reséduit» pendant les séries l’an passé. Pour James Neal... disons que ce n’était pas le plus facile en entrevue. Mention honorable à John Tortorella (quelqu’un de surpris?) et Erik Karlsson, notamment à cause de cette vidéo.

Erik Karlsson est tanné de répondre aux questions concernant son futur avec les Sharks et il l'a laissé savoir aux journalistes 😬😅 pic.twitter.com/XopzverP7R — TVA Sports (@TVASports) February 27, 2023

De mon côté, Mike Babcock s’est mérité le titre. Disons que son niveau de confiance était assez élevé... genre pas mal. Auston Matthews pour les mêmes raisons et j’ai ajouté Andreï Markov qui n’était pas nécessairement méchant, mais sa façon de traiter les autres était parfois douteuse.

J’ai ajouté Connor McDavid pour la simple et bonne raison que c’est pratiquement mission impossible de parler aux vedettes à Edmonton. Plusieurs critères sont à respecter et ils le sont rarement.

Les joueurs les plus agréables chez les Canadiens

Le seul critère était de rester dans la dernière décennie et, en toute honnêteté, un paquet de gars auraient pu se retrouver dans ce tableau. Il y en a de très bons qui sont passés pendant cette période et, pour vrai, le vestiaire actuel est rempli de bon gars. Je n’ai absolument rien à dire sur le choix de mes amis. Samuel Montembeault, Phillip Danault et Paul Byron avaient tous la même chose en commun, ils sont fondamentalement gentils et ils comprenaient leur rôle. Je ne pense pas qu’aucun d’entre eux a déjà refusé une demande. Brendan Gallagher est un vrai leader, Johnathan Kovacevic est monsieur gentil et humilité alors que Nate Thompson a été sublime avec tout le monde pendant son court passage.

Pour moi, la palme revient à Jordan Harris, qui est aussi d’une gentillesse exceptionnelle et qui n’hésite pas à prendre position sur des sujets chauds et qui assume ses opinions tout en respectant les autres. Mention honorable aux autres Québécois actuels. Matheson, Savard et Harvey-Pinard sont aussi des personnes d’exception.

Nic Deslauriers et Jonathan Drouin (même dans les moments difficiles) ont toujours été disponibles et respectueux. D-Lo (comme Pezzetta) ont même eu «l’amabilité» des trucs du métier. 1- Je plains n’importe qui qui doit les affronter et 2- Pezzetta ne le sait pas, mais il m’a brisé un chandail en me montrant l’empoignade de début de combat.

En terminant, je répète, ce vestiaire du Canadien en est un de très grande qualité et c’est ce qui me permet de croire qu’il y a de l’espoir.