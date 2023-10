À VOIR: le gardien Strauss Mann marque un but!

Une scène très inusitée est survenue dans le match entre le Rocket de Laval et les Americans de Rochester, mercredi.

Le gardien du club-école des Canadiens de Montréal Strauss Mann a marqué un but dans un filet désert dès la première période... et en désavantage numérique en plus! Voyez cet exploit dans la vidéo ci-dessus.

Alors que le gardien adverse était retourné au banc à la faveur d’un sixième patineur après une pénalité appelée contre le Rocket, l’attaquant Filip Cederqvist a tenté de remettre la rondelle à un coéquipier dans l’enclave. Le précieux objet a toutefois dévié sur Mann et il a ensuite terminé sa course dans le filet des visiteurs.

Comme le gardien a été le dernier joueur du Rocket à avoir touché au disque, il a été crédité du but. Il est le 21e gardien de l’histoire de la Ligue américaine à toucher la cible.

L’Américain de 25 ans dispute son troisième match devant la cage du Rocket en 2023-2024. L’an dernier, il portait les couleurs du Barracuda de San Jose.