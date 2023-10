Mike Babcock a assisté à un match de la LNH

Entraîneur-chef déchu de la Ligue nationale de hockey (LNH), Mike Babcock a encore un intérêt marqué sur les activités du circuit Bettman, car il a été aperçu au domicile des Blues de St. Louis, qui ont affronté le Kraken de Seattle, samedi soir.

Ayant délaissé son poste d’instructeur-chef des Blue Jackets de Columbus en septembre sans avoir dirigé un seul match, il se trouvait parmi le groupe de partisans qui a assisté à la victoire de 2 à 1 en fusillade de la formation locale. Comme la photo d’une story Snapchat publiée par le site hockeyfeed.com l’a montré, l’homme de 60 ans semblait passer pratiquement inaperçu, un internaute ayant remarqué sa présence; il portait d’ailleurs un par-dessus gris et une casquette bleue des Blues.

Michael Babcock III, le fils de l’ancien pilote, assume la fonction d’entraîneur responsable des habiletés chez les Blues depuis juin, ce qui pourrait expliquer la présence du paternel dans les alentours.

À la suite d’allégations selon lesquelles Mike Babcock a demandé de consulter le contenu de téléphones cellulaires de joueurs des Jackets, il a remis sa démission. Columbus l’avait embauché au cours de la saison morte et cette décision avait fait sourciller plusieurs à cause des mauvaises interactions de l’instructeur avec ses hockeyeurs dans le passé, notamment chez les Red Wings de Detroit et les Maple Leafs de Toronto.