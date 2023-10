La saison de Kirby Dach officiellement terminée

La campagne de Kirby Dach qui semblait si prometteuse est déjà terminée. Au terme de la défaite encaissée face au Wild du Minnesota, le Canadien a annoncé que l’attaquant souffrait de déchirure au ligament croisé antérieur et au ligament collatéral médial du genou droit.

« C’est très décevant, a déclaré Martin St-Louis lors de son point de presse. C’est plate pour le joueur et pour l’équipe, mais la saison continue. »

Qui aurait pu croire que la mise en échec de Jarred Tinordi, bien que percutante, créerait autant de dommage?

Maintenant privé de son deuxième joueur de centre, St-Louis devra trouver une solution pour éviter que l’adversaire n’ait qu’un trio, le premier, à surveiller étroitement.

« D’autres joueurs vont essayer de remplir ce rôle. Ça donnera des occasions pour (Alex) Newhook et (Sean) Monahan. On a également Christian Dvorak qui reviendra dans quelques semaines (le 2 novembre). Ça va nous aider à avoir des options pour compléter ce trio et éviter que l’adversaire puisse se concentrer strictement sur un trio », a expliqué St-Louis.

Guhle blessé au haut du corps

C’est donc une autre saison à oublier pour l’attaquant de 22 ans, un habitué de l’infirmerie. L’an dernier, Dach a été limité à 58 matchs en raison de différentes blessures. Durant ses années juniors, une fracture à une main l’avait empêché de prendre part au Championnat mondial.

Au cours de la rencontre, le Tricolore a également perdu les services de Kaiden Guhle. L’état de santé du défenseur, blessé au haut du corps, sera réévalué au cours des prochaines heures.