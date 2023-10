Lundi, quelques instants après l’annonce de l’absence prolongée de Kirby Dach, Martin St-Louis évoquait la belle profondeur de son équipe.

«Les Canadiens ne sont pas l’affaire d’un seul joueur, mentionnait le coach. Nous avons un fort collectif et nous traverserons tout ça ensemble.»

Cette déclaration de «MSL» m’a amené à réfléchir.

Le CH a effectivement de belles options offensives dans son organigramme. C’est un fait.

Mais n’eût été de la besogne abattue cet été par Kent Hughes, cette équipe vivrait la blessure de Dach avec un niveau d’angoisse immensément plus élevé.

Fin juin, le DG du CH a d’abord choisi de resigner Sean Monahan pour un an, malgré son long historique de blessures et une saison 2022-2023 marquée par les absences répétées.

Puis il a envoyé à l’Avalanche deux choix au repêchage et Gianni Fairbrother en retour d’Alex Newhook.

Dans les deux cas (surtout en ce qui a trait au commerce de Newhook), certains sont montés aux barricades et ont, sur le moment, critiqué Hughes.

Mais aujourd’hui, Monahan et Newhook sont deux pièces maîtresses de l’attaque du Tricolore. En fait, posons-nous la vraie question : où serait cette équipe, ce matin, sans ces deux patineurs?

Avec l’absence de Dvorak et celle de Dach et dans un univers où Newhook et Monahan n’y seraient pas, avancer que les Canadiens seraient dans le très gros trouble n’est pas du tout exagéré. Jake Evans comme deuxième centre? Et ensuite?

En ce 17 octobre, je pense que «merci Kent» devrait être la phrase fétiche de tous les partisans de l’équipe.

Aujourd'hui, j’ai d'ailleurs décidé de sonder certains membres de l’organisation au sujet de Hughes, leur demandant quelle était sa plus belle qualité/force.

Martin St-Louis a ouvert le bal, me lançant notamment : «je pense toujours à mon DG».

En vidéo principale, je vous résume les réponses que j’ai obtenues. Certaines en disent très long sur le patron du CH.

Aussi :

-En l’absence de Dach, quelle est la mentalité de Jake Evans?

-Un premier match pour Michael Pezzetta ce soir. Comment se sent-il?

-Un élément qui rend Martin St-Louis excessivement fier

Bon mardi et... bonne écoute!