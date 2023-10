Frédérick Gaudreau défend le geste de Ryan Reaves

Frédérick Gaudreau n’en veut pas à Ryan Reaves pour le dur coup qu’il lui a asséné samedi dernier.

L’attaquant du Wild du Minnesota s’est même porté à la défense de l’agitateur des Maple Leafs de Toronto dans une entrevue à l’émission «JiC», mardi, sur les ondes de TVA Sports.

Qualifié de «cheap shot» par l’animateur Jean-Charles Lajoie, Gaudreau a offert un point de vue différent. «Ce n’était pas un "cheap shot", c’était ma faute. Pour être bien honnête, je me suis mis dans une position vulnérable. Même si on est des chums et qu’on a déjà joué ensemble, c’est ça le hockey, il a une job à faire», a affirmé le Québécois.

Gaudreau a cependant grandement apprécié la réponse de son coéquipier Marcus Foligno, qui a aussitôt jeté les gants devant Reaves.

«C’est un vrai guerrier et un coéquipier en or, a-t-il soutenu. Il est toujours là pour défendre ses coéquipiers et il est un leader dans le vestiaire. De le voir faire ça pour moi, ça vaut beaucoup.»

