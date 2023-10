Flyers: encore des problèmes de santé pour Sean Couturier

La malchance s’acharne-t-elle sur Sean Couturier? L’attaquant, de nouveau blessé, a raté l’entraînement matinal de lundi et plusieurs craignent déjà le pire.

Peu vocal sur les problèmes de santé de son joueur de centre, l’entraîneur-chef John Tortorella n’a pas voulu préciser la nature des ennuis de Couturier, se contentant d’annoncer qu’il était «mal en point».

• À lire aussi: Un historique de blessures inquiétant pour Kirby Dach

• À lire aussi: Connor Bedard réduit au silence pour la première fois

• À lire aussi: «Ryan Reaves profite des largesses des règlements»

Le nouveau pépin physique du joueur francophone ne serait au moins pas relié aux problèmes de dos qui l’ont tenu à l’écart des patinoires pendant plus de 600 jours, mais certains parlent d’une possible absence à long terme. Couturier a été forcé de tirer un trait sur la saison 2022-2023 et une bonne partie de la campagne précédente.

Le vétéran de 30 ans a été utilisé à profusion durant les deux premières rencontres de la saison des Flyers. Il a passé plus de 20 minutes sur la patinoire contre les Blue Jackets de Columbus et les Sénateurs d’Ottawa, inscrivant une mention d’aide.

Couturier pourrait donc rater le match d’ouverture à domicile de Philadelphie, mardi soir face aux Canucks de Vancouver.

À voir aussi :