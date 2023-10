EN DIRECT: Wild - Canadiens

Les partisans des Canadiens pourraient bien saluer Marc-André Fleury pour la dernière fois, ce soir, alors que le Wild du Minnesota est en visite à Montréal.

Le match est en cours. Suivez tous les développements ici. En deuxième période, le Wild mène 2-0.

Deuxième période :

05:46 - Les Canadiens écopent d'une autre pénalité, décernée à Cole Caufield pour avoir fait trébucher Brock Faber.

02:17 - BUT - Le Wild marque un troisième but sans réplique, cette fois à cinq contre trois. Joel Eriksson Ek en est l'auteur. 3-0 Minnesota.

Le Wild fait 3-0 à 5 contre 3 -

02:01 - Kaiden Guhle (MTL) est chassé pour un coup de bâton à l'endroit de Marcus Johansson.

01:25 - Juraj Slafkovsky (MTL) est puni pour avoir fait trébucher Marco Rossi.

00:00 - La rencontre recommence.

Première période :

20:00 - Fin de la première période.

09:45 - BUT - Arber Xhekaj gaffe devant le filet et le Wild en profite pour marquer un deuxième but en seulement 26 secondes... encore en infériorité numérique. 2-0 Wild. Le but est crédité à Connor Dewar.

Arber Xhekaj pimente -

09:19 - BUT - Brandon Duhaime ouvre la marque.. en infériorité numérique. 1-0 Minnesota.

Le Wild ouvre la marque -

08:43 - Ryan Hartman (MIN) est chassé pour avoir fait trébucher Josh Anderson.

06:10 - Josh Anderson (MTL) est puni pour rudesse.

00:00 - Début du match.

Chez le CH, Martin St-Louis fait confiance à Samuel Montembeault pour un deuxième match de suite. Il a bloqué 28 tirs dans un gain de 3-2 contre les Blackhawks de Chicago, samedi. Il s’agit d’un rare duel entre deux gardiens du Québec.

Depuis le début de sa carrière, Fleury montre un dossier de 11-6-3 (2 jeux blancs) au Centre Bell.

En attaque, en l’absence de Kirby Dach, Alex Newhook se retrouve au centre du deuxième trio en compagnie de Juraj Slafkovsky et de Josh Anderson. Rafaël Harvey-Pinard, quant à lui, remplace Anderson sur le flanc droit du premier trio avec Nick Suzuki et Cole Caufield.

Avec la blessure à Dach, Michael Pezzetta a l’occasion de disputer un premier match cette saison. Le robuste attaquant joue à l’aile gauche du quatrième trio avec Jake Evans et Jesse Ylönen.

De son côté, le Wild joue ce match avec seulement 17 patineurs. Blessé contre les Maple Leafs samedi à Toronto, l’ailier Matt Boldy s’absentera pour plusieurs semaines. À la ligne bleue, le défenseur Alex Goligoski a subi une blessure lors de l’entraînement des siens, lundi, à Montréal. Dean Evason doit donc composer avec un joueur en moins, misant sur onze attaquants et six défenseurs.

La formation du CH :

Attaquants :

Caufield - Suzuki - Harvey-Pinard

Slafkovsky - Newhook - Anderson

Pearson - Monahan - Gallagher

Pezzetta - Evans - Ylönen

Défenseurs :

Matheson - Savard

Guhle - Kovacevic

Xhekaj - Harris

Gardien :

Montembeault

La formation du Wild :

Attaquants :

Kaprizov - Hartman - Zuccarello

Johansson - Eriksson Ek

Foligno - Rossi - Gaudreau

Maroon - Dewar - Duhaime

Défenseurs :

Brodin - Addison

Middleton - Faber

Mermis - Merrill

Gardien :