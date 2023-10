Elias Pettersson pourrait mener les Canucks très loin

Les Canucks de Vancouver avaient remporté leurs deux premiers affrontements de la saison avant de reprendre le collier mardi soir et leurs succès pourraient se poursuivre si l’attaquant Elias Pettersson maintient la cadence.

Au cours de la série aller-retour contre les Oilers d’Edmonton, mercredi et samedi, le Suédois a récolté un but et cinq mentions d’aide pour permettre aux siens de signer des victoires de 8 à 1 à domicile et de 4 à 3 en Alberta. Le hockeyeur de 24 ans a ainsi déjà entrepris sa route vers une autre campagne de 100 points ou plus; il en a amassé 102 la saison dernière.

Toutefois, en plus de la production en attaque, il y a l’implication physique et le jeu défensif. Pettersson a ainsi croisé le fer avec Connor McDavid et Leon Draisaitl pendant quelques minutes à forces égales lors de la plus récente rencontre. Or, quand il était sur la glace, les Canucks ont dominé 7 à 3 pour le total de tirs à cinq contre cinq, en plus d’inscrire trois buts contre aucun.

«Nous discutons beaucoup des détails qu’il faut inclure chaque soir. Chaque gars effectuera son travail et lorsque c’est le cas, de bonnes choses surviennent. Je pense que nous avons très bien commencé, mais la partie difficile est de continuer ainsi et de ne pas se contenter de cela», a-t-il affirmé aux médias, lundi, à la veille de la partie face aux Flyers à Philadelphie.

«Je suis devenu plus fort et un peu plus lourd, a également mentionné l’auteur de mises en échec percutantes aux dépens notamment de Cody Ceci et de Draisaitl dans les matchs précédents. Grâce à tout cela, je suis plus à l’aise pour gagner des batailles et utiliser davantage mon corps. [...] Je sens que je peux mieux protéger la rondelle et remporter plus de confrontations. Je ne suis plus repoussé aussi facilement. Je tombe encore un peu, mais je me sens plus en confiance et fort. Je ne crois pas avoir si bien fait en protection du disque, sauf qu’en étant plus solide, je suis dans de meilleures dispositions pour le faire.»

Suivre les traces des meilleurs

Aux dires de l’entraîneur-chef Rick Tocchet, le joueur de 6 pi et 2 po apprend suffisamment bien pour aspirer à demeurer un patineur de niveau élite dans la Ligue nationale durant de nombreuses années.

«Je pense qu’il comprend ce qu’il faut pour gagner, a évalué l’instructeur, tel que rapporté par la chaîne Sportsnet. Vous savez, les Sidney Crosby de ce monde, les Steve Yzerman et Joe Sakic d’autrefois, ces gars-là récoltaient leur part de points, mais ils jouaient sur 200 pieds. Ils jouaient du hockey de situation et je pense qu’il le sait. Il ne fraude pas notre système.»

Le son de cloche est similaire du côté du défenseur Ian Cole, qui dispute sa première saison à Vancouver.

«Comme opposant, beaucoup de petites choses accomplies par les joueurs passent inaperçues. Vous remarquez les gros trucs : la menace d’un tir sur réception en avantage numérique, l’effet de surprise, les habiletés, la qualité du lancer, les passes. Vous voyez cela, mais vous ne notez pas tout ce qu’il fait quand vous êtes dans l’autre camp, a-t-il déclaré. Quand vous êtes dans son club, vous le voyez plaquer des rivaux, gagner des batailles pour la rondelle, se replier et rattraper des adversaires. [...] Il est un grand leader de notre équipe.»