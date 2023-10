Devils: Timo Meier cloué au banc par son entraîneur

Les Devils du New Jersey ont subi deux défaites frustrantes de suite et la patience de l’entraîneur-chef Lindy Ruff s’étiole à vue d’œil. Lundi soir en troisième période, il a décidé de coller trois joueurs au banc, dont Timo Meier.

L’attaquant suisse et ses coéquipiers John Marino et Curtis Lazar n’ont vu la glace qu’une seule fois dans le dernier tiers. Il s’agissait d’une punition, puisque les Devils ont accordé un quatrième but consécutif aux Panthers de la Floride, une minute après le retour du vestiaire.

Au deuxième vingt, Meier s’est mis dans l’embarras en visitant deux fois le cachot pour avoir fait trébucher un adversaire. C’est sans aucun doute ce qui a motivé la décision de Ruff.

«Il ne peut pas écoper de ces pénalités, a lancé le pilote d’expérience en conférence de presse. Nous avons parlé de la discipline. Nous avons besoin de plus de la part de plusieurs gars. Ce n’est pas l’affaire d’un seul homme. Quand nous entamons le match, il y a 18 gars qui jouent.»

Meier ne connaît pas un début de campagne très convaincant, lui qui vient d’apposer sa signature sur un pacte de huit ans lui rapportant annuellement 8,8 millions $. En trois matchs, l’ancien des Sharks de San Jose n’a aucun point à sa fiche, mais six minutes de punition.

Attentes élevées

On s’attend à beaucoup de l’ailier de 27 ans et des Devils cette année, après une superbe saison 2022-2023 dans les deux cas. Le New Jersey a été la seule formation invaincue du calendrier préparatoire, mais ses succès ne se sont pas transposés en saison régulière pour le moment.

«Les attentes sont très élevées et nous n’avons pas livré la marchandise jusqu’à maintenant, a avoué le nouveau venu Tyler Toffoli. Nous en parlons beaucoup et nous devrons continuer à en parler pour trouver des solutions.»

Sans Meier, Marino et Lazar sur la patinoire, les Devils se sont réveillés durant cette fameuse troisième période. Ils se sont approchés à un seul filet des Panthers, qui l’ont néanmoins emporté 4 à 3.

Ruff aurait aimé assister à ce déclic beaucoup plus tôt.

«Nous avons besoin de plus d’énergie du désespoir, plus de hargne. Nous en avons parlé, mais je ne l’ai pas vu. Nous avions trop de passagers en première période», a soutenu l’Albertain.

Pour Meier et les Devils, leur chance de rédemption aura lieu vendredi, face aux Islanders de New York.