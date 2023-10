Xhekaj sera impossible à déloger

Publié aujourd'hui à 18h20

Mis à jouraujourd'hui à 18h20

Un sujet, un nom : Arber Xhekaj !

Ses statistiques ne sont pas les plus reluisantes, bien que son différentiel positif à plus 1 après deux matchs soit très acceptable.

Voyez le billet de saison de JiC ci-dessus.

C’est surtout l’impact global du jeune défenseur qui est pertinent ici.

Souvent on regarde des joueurs et on se demande comment il se fait qu’ils obtiennent autant de confiance de la part de leurs entraineurs.

Dans ce que l’on ne sait pas et ce à quoi nous n’avons pas accès se trouvent la plupart du temps les réponses à des utilisations récurrentes de joueurs qui sur la glace nous laissent... de glace !

Arber Xhekaj n’appartient pas à cette catégorie ! Ce bœuf d’Hamilton qui n’aura que 23 ans en janvier prochain est sans conteste un des joueurs favoris des partisans du Canadien... et pour cause !

Wi-Fi fait tout bien sur la glace. Il est très mobile pour un bonhomme de 6 pieds 4 pouces et 230 livres... il a une bonne première passe, sa lecture du jeu est aussi rapide qu’efficace.

Il rate rarement une assignation dans son territoire, son tir ne cherche pas à briser la baie vitrée derrière le but, son tir est télécommandé, ses rondelles ont des yeux, traversent toujours les murs défensifs et se retrouvent presque toujours à êtres cadrés au filet adverse.

Et bien entendu, il assure la portion respect sur la glace... respect envers ses coéquipiers qu’il défend sans attendre les faire-part... respect du logo et du bleu du blanc et du rouge de la Sainte flanelle...

Xhekaj a en outre une grande qualité que recherche et aime Martin Saint-Louis : il comprend vite et bien ! C’est une éponge comme le coach les aime.

Ce n’est pas pour rien qu’«Albert» fut l’un des plus applaudis samedi soir lors des présentations d’avant-match au temple.

Bien entendu un gars qui se farcit Ryan Reaves dans l’uniforme des Leafs, qui s’est farci Zach Kassian la saison passée a de quoi s’attirer l’amour fraternel du public.

Mais je pense que comme moi et comme la direction du Canadien vous lui reconnaissez des qualités importantes au-delà de ses poings fermés et toujours bien placés.

Xhekaj va devoir apprendre à choisir davantage ses moments, mais je pense que c’est déjà le cas.

Il devra le faire parce qu’il incarne à merveille le protecteur du coéquipier 2.0, c’est à dire un tough qui ne recule devant personne et qui s’assure que ses coéquipiers peuvent travailler l’esprit tranquille, mais qui peut aussi apporter une contribution avec ses qualités de joueur de hockey.

Est-ce que Xhekaj est à ce point moins bon que Kaiden Guhle me demandait Max Lapierre la semaine passée ? Pas à ce point moins bon, non en effet !

Certainement pas meilleur, mais pas à ce point moins bon !

À la fin de sa saison en NCAA, Lane Hutson va vraisemblablement rejoindre le Canadien. Mattias Norlinder semble vouloir éclore... Mike Matheson n’est vraiment pas vieux à 29 ans... Harris, Guhle et les autres qui poussent, la congestion sera folle sur le flanc gauche de la défense du Canadien d’ici peu de temps...

Toutefois il me semble assuré que peu importe le trafic et le talent présent et à venir dans cette organisation, il sera impossible de déloger Arber Xhekaj de l’alignement. Ce que ce colosse au cœur tendre apporte à l’équipe est une denrée rarissime et recherchée et le CH commettrait une grave erreur de s’en départir !