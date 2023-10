Pierre-Luc Dubois se moque des critiques

L’attaquant des Kings de Los Angeles Pierre-Luc Dubois sait que plusieurs partisans détestent qu’il ait déjà demandé deux fois à ses anciennes équipes d’être échangé, mais il ne s’en fait pas vraiment avec les critiques.

Le Québécois a premièrement émis une demande de transaction auprès des Blue Jackets, qui l’avaient repêché au troisième rang au total en 2016. Il a finalement été refilé aux Jets de Winnipeg le 23 janvier 2021 en compagnie d’un choix de troisième ronde en 2022 contre Patrik Laine et Jack Roslovic.

Puis, il a fait une autre demande de transaction avant d’être échangé le 27 juin dernier aux Kings de Los Angeles contre Gabriel Vilardi, Alex Iafallo, Rasmus Kupari et le choix de deuxième tour du Canadien de Montréal en 2024.

«Je savais quand j’ai demandé de quitter Columbus, je serais critiqué, a dit le joueur de centre de 25 ans au site The Athletic. Je savais quand la situation est arrivée à Winnipeg, je serais également critiqué. Je devais me demander : Est-ce que je préfère ne pas être critiqué, mais ne pas faire ce qui me plait... ou est-ce que je préfère être critiqué, mais être heureux?»

Le choix de l’attaquant était assez facile.

«Tout le monde a droit à son opinion, mais au bout du compte, je n’ai qu’une vie. Je n’ai qu’une seule carrière», a-t-il ajouté.

Idées préconçues

Dubois mentionne que même si les spéculations à ce sujet étaient vraies, il est déçu que des gens éloignés du dossier aient tenu pour acquis que son attitude était mauvaise lors de ces moments difficiles.

«Souvent, les gens pensent que si quelqu’un fait quelque chose, c’est parce qu’il déteste l’autre. Mais ce n’est pas comme ça du tout. [...] Vous pouvez apprécier deux choses en même temps», a poursuivi le natif de Ste-Agathe-des-Monts.

Los Angeles rendra visite à l’ancienne équipe de Dubois, les Jets de Winnipeg, pour y disputer son prochain match, mardi soir.

«Ce sera spécial, j’en suis sûr, affirme le numéro 80. Probablement que certains partisans ne seront pas de mon avis, mais pour moi, ce sera spécial.»

En deux matchs cette saison, Dubois n’a toujours pas inscrit son nom sur la feuille de pointage et affiche un différentiel de -2.

Les Kings sont toujours à la recherche de leur première victoire cette saison. Ils se sont inclinés 5 à 2 contre l’Avalanche du Colorado et 6 à 5 en tirs de barrage contre les Hurricanes de la Caroline, tous deux disputés au Crypto.com Arena, en Californie.