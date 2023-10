Pas de panique chez les Oilers, mais...

Un peu comme l’an dernier, les Oilers d’Edmonton peinent à se mettre en marche dans les premiers jours de la saison et même si l’inquiétude n’a pas envahi les esprits dans le vestiaire, quelques irritants ennuient leur entraîneur-chef Jay Woodcroft.

La formation albertaine a perdu une série aller-retour contre les Canucks de Vancouver, subissant une dégelée de 8 à 1 en sol ennemi, mercredi, avant d’échapper sa joute locale inaugurale au compte de 4 à 3, samedi. Les plus positifs diront que les Oilers avaient perdu deux de leurs trois premières rencontres du calendrier 2022-2023, mais certains correctifs doivent être apportés. Plus particulièrement, la défensive plutôt poreuse a déjà retenu l’attention des observateurs.

«Il y avait des erreurs mentales et il nous faut régler cela. Afin d’avancer, il s’agit d’un pas à effectuer», a admis Woodcroft au quotidien «Edmonton Sun».

«Si vous encaissez deux échecs au milieu d’une année, ce n’est pas la fin du monde. Là, vous en avez deux et toutes ces questions au sujet de votre jeu défensif reviennent, a ajouté l’attaquant Zach Hyman. Évidemment, ce n’est pas l’idéal, mais il n’y a pas de panique. Nous sommes un groupe très en confiance. Nous n’allons pas trop penser à cela. Nous connaissons notre potentiel.»

Gardiens sous la loupe

N’empêche que si la bande de Connor McDavid souhaite accumuler les victoires, elle devra miser sur une brigade plus en forme à la ligne bleue, ainsi que sur des gardiens plus convaincants. Jack Campbell a été chassé après avoir cédé quatre fois en 16 tirs, mercredi, tandis que Stuart Skinner affiche un taux d’efficacité de ,750 et une moyenne de buts alloués de 5,33. Ce ne sont pas des statistiques dignes d’un participant au match des étoiles.

«Jusqu’ici, il est à l’image de notre formation. Il a de bons moments et d’autres où il peut s’améliorer, a commenté le pilote. Il est comme tout le monde, nous pouvons tous faire mieux.»

«Il y a un peu de frustration, a ajouté Skinner. Certes, vous voulez commencer avec deux gains et non deux défaites. Cependant, l’adversité ne vous tuera jamais selon moi. Cela vous rendra nettement plus fort. Et affronter cela tôt pourrait être très bien pour nous. Tout dépendra de notre manière de rebondir.»

Les Oilers visiteront les Predators de Nashville, mardi.

