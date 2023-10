Paris sportifs: les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 17 octobre qui valent le détour.

Hockey : Canadien de Montréal c. Wild du Minnesota

Crédit photo : Photo Martin Chevalier

Après avoir contré Connor Bedard samedi et subtilisé un point aux Maple Leafs de Toronto mercredi, le CH tentera de renverser le Wild du Minnesota. Cette formation sera de passage au Centre Bell après avoir été vaincue 7 à 4 dans la Ville Reine. C’est le Québécois Marc-André Fleury qui devrait être devant le filet des visiteurs pour ce match. Le vétéran a remporté ses quatre dernières parties contre le Tricolore. Il est probable qu’il s’agisse du dernier affrontement de la carrière de Fleury contre le Bleu-Blanc-Rouge à Montréal. Parions que sa famille et ses amis seront nombreux dans les estrades et que cela motivera grandement l’homme masqué.

Prédiction : Victoire du Wild du Minnesota – 1,68

Tennis : Félix Auger-Aliassime c. Sebastian Ofner

Crédit photo : Getty Images via AFP

Lundi, au premier tour du tournoi de Tokyo, Félix Auger-Aliassime a signé une première victoire depuis le 14 août. Le Québécois a eu besoin de trois manches de 7-6(3), 6-7(2) et 6-2 pour défaire l’Australien Aleksandar Vukic. Ceux qui ont la conviction que «FAA» n’est pas encore sorti de sa torpeur seront heureux de prendre connaissance de la cote pour un gain de l’Autrichien Sebastian Ofner. Ce dernier se mesurera à Auger-Aliassime au deuxième tour de l’événement tenu au Japon. Le 47e joueur au monde a connu certains succès dans les dernières semaines et pourrait très bien causer la surprise contre le représentant de l’unifolié.

Prédiction : Victoire de Sebastian Ofner – 3,10

Hockey : Canucks de Vancouver c. Flyers de Philadelphie

Crédit photo : Getty Images via AFP

Les Canucks connaissent tout un début de saison en 2023-2024, eux qui n’ont toujours pas connu la défaite en deux sorties jusqu’à maintenant. Le club de la Colombie-Britannique a marqué en moyenne six buts par partie. De leur côté, les Flyers ont enregistré un gain en deux matchs. Les hommes de l’entraîneur-chef John Tortorola disputeront cette rencontre à la maison, une première pour eux cette saison. Parions que la foule aura un effet et que les Canucks ne peuvent pas toujours s’en sortir avec la victoire.

Prédiction : Victoire des Flyers de Philadelphie – 2,20