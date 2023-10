Millionnaire à 43 ans grâce aux paris sportifs

Maintenant millionnaire, le professeur David Beaudoin a pris sa retraite de l’Université Laval à 43 ans. Après s’être enrichi aux dépens des casinos en ligne, il offre gratuitement ses «trucs» de paris sportifs sur sa chaîne YouTube.

Si vous aviez placé un montant d’argent sur chacun des paris qu’a conseillés David Beaudoin aux abonnés de sa chaîne l’an dernier, vous auriez plus de 14 fois ce montant dans vos poches aujourd’hui.

Ce «Moneyball québécois», doctorant en statistiques et passionné des chiffres, a développé un unique modèle pour prédire les résultats des matchs des principaux sports comme le football, le baseball et le hockey.

« Par exemple, si mon modèle me dit que telle équipe a 57% de chances de gagner ce soir, je compare avec les cotes offertes par les différents sites de paris sportifs, et je sais si c’est un bon pari ou non », explique ce père de famille de 43 ans, qui dit le faire surtout pour le plaisir et l’intérêt intellectuel de la chose.

Crédit photo : Photo fournie par David Beaudoin

Il s’est fait connaître en 2017 alors qu’il était professeur à l’Université Laval.

Il a publié, avec un collègue, un article montrant que les entraîneurs de la Ligue nationale de hockey retiraient leurs gardiens en fin de match (pour avoir un joueur supplémentaire sur la glace) beaucoup trop tard. Ses conclusions ont notamment été publiées dans le New York Post.

«Des directeurs généraux et leurs assistants m’ont appelé ensuite, dont l’actuel DG du Lightning de Tampa Bay Julien Brisebois, qui travaillait alors pour le Canadien. Il n’était pas d’accord avec moi mais il appréciait mes arguments et trouvait ça intéressant.»

Aujourd’hui, les équipes se sont ajustées et retirent leurs gardiens plus tôt en fin de match, fait-il remarquer.

Il se moque des casinos

La curiosité de David Beaudoin a commencé à payer en 1999, quand son oncle lui a fait remarquer qu’on trouvait maintenant des casinos en ligne sur Internet.

«Là j’ai découvert quelque chose qui a changé ma vie. À ce moment, les casinos avaient des cotes (NDLR: probabilité qu’une équipe gagne) tellement différentes entre elles qu’il était possible de faire de l’arbitrage», raconte-t-il.

Par exemple, en misant simultanément sur deux équipes qui s’affrontent l’une et l’autre.

Celui qui se nomme Professor MJ sur YouTube explique qu’il pouvait parier 500$ sur le Canadien contre les Bruins de Boston sur un site, et miser aussi 800$ sur les Bruins sur un autre site, qui offrait une cote différente.

«Tu étais sûr d’en perdre une, mais tu faisais au moins un profit de 35$, par exemple. Répète ça 10 fois par jour et ça commence à faire de l’argent!», dit-il.

Crédit photo : Fournie: David Beaudoin

Son plus gros coup, il l’a fait en 2008, aux dépens des casinos offrant du Black Jack en ligne.

Au lieu de distribuer des cartes virtuelles à l’écran, les casinos filmaient de véritables croupiers, qui vous donnaient une carte si vous cliquiez sur un bouton.

«Je me suis rendu compte qu’un casino en particulier utilisait des cartes très grosses pour qu’on les voie bien à l’écran. Or, certains croupiers avaient de la difficulté à brasser ces cartes. Je me suis dit: “d’après moi, elles ne sont pas bien brassées ces cartes-là”, alors j’ai commencé à prendre des notes», dit-il.

Rapidement, David Beaudoin a pu reconnaître des séquences de cartes qui revenaient souvent.

«Si je voyais un 2 de pique suivi d’un 3 de carreaux, je regardais mes notes pour savoir si le tour d’avant c’était arrivé, et si oui, quelle était la carte suivante... Certains croupiers n’étaient vraiment pas bons pour brasser et je pouvais connaître les cinq ou six prochaines cartes qui s’en venaient», raconte-t-il.

Il a pu ainsi gagner quelque 800 000$. Certains soirs, il pouvait faire des gains de 100 000$ en deux heures trente.

«Je me suis retenu en plus! J’ai perdu des mains en faisant exprès. Je venais de gagner huit mains de suite à 5000$, je me disais c’est trop louche, alors j’en perdais une de temps en temps...»

Maintenant youtubeur

Aujourd’hui, les casinos et les maisons de paris sportifs se sont ajustés, et l’arbitrage est devenu presque impossible.

Mais ça n’empêche pas David Beaudoin de connaître du succès et d’avoir une bonne moyenne au bâton avec sa «formule mathématique secrète», dont il fait profiter les internautes.

Il a lancé sa chaîne YouTube (Professor MJ) avec fracas en 2019 en faisant un gros pari sur le football, pour attirer l’attention.

«Les Bills de Buffalo étaient une équipe très ordinaire depuis 18 ans, mais je sentais qu’ils étaient sur le point de devenir bons. La cote offrait un bon rendement si les Bills gagnaient au moins 6 matchs dans la saison [sur 16]. J’étais pas mal confiant qu’ils allaient en gagner plus que ça. Alors j’ai fait une vidéo ou j’ai expliqué toutes mes raisons derrière ce pari.»

Il est même allé au New Jersey pour placer des milliers de dollars en paris, en filmant et documentant le tout.

«Après 10 parties, les Bills avaient déjà gagné sept matchs», dit celui qui se consacre maintenant à temps plein à son nouveau projet.

Une industrie qui explose

La taille du marché du pari sportif en ligne est de 242 milliards $ US, selon la firme de recherche Statista.

L’entreprise Bet365 domine le marché avec une valeur estimée de 3,37 milliards $.