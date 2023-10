Mark Scheifele est dans une forme très dangereuse

Après deux rencontres cette saison, Mark Scheifele semble dans un meilleur état d’esprit qu’au cours des dernières saisons, au grand bonheur des Jets de Winnipeg.

En plus d’avoir récolté deux buts et trois points, ce qui ne surprendra personne, c’est surtout son jeu défensif qui retient l’attention. Critiqué plus souvent qu’à son tour sur cet aspect de son jeu, le joueur de centre semble plus investi dans ses replis défensifs et présente un pourcentage d’efficacité de 62,7 % dans le cercle des mises au jeu. Pour mettre le tout en perspective, il possède une moyenne de 46,4 % depuis son entrée dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Je me sentais bien, a dit Scheifele sur son jeu après la première rencontre des Jets cette saison. C’était seulement notre troisième rencontre en tant que trio [avec Kyle Connor et Gabe Vilardi], mais nous avons créé beaucoup de bonnes choses. Je me sentais à l’aise, mais je dois continuer à travailler.»

Rick Bowness est très emballé par ce qu’il a vu de son attaquant jusqu’à maintenant.

«Il a été excellent partout sur la patinoire, a dit l’entraîneur-chef des Jets après la victoire de 6 à 4 sur les Panthers de la Floride, samedi, tel que rapporté par le journal "Winnipeg Sun". Il joue solidement et avec émotion. Quand il joue comme ça, il est engagé physiquement dans la partie. Il a été impeccable dans nos deux matchs autant avec que sans la rondelle.»

Saison difficile à Winnipeg

Bowness et Scheifele n’étaient pas sur la même longueur d’onde la saison dernière. D’ailleurs, les Jets ont connu une deuxième moitié de campagne très difficile, se qualifiant de peine et de misère pour les séries éliminatoires, avant de baisser pavillon au premier tour en cinq matchs contre les éventuels champions de la Coupe Stanley, les Golden Knights de Vegas.

Scheifele n’a pas été épargné par cette baisse de régime, récoltant 42 buts et 68 points en 81 matchs. Bien qu’il ait établi une marque personnelle pour le total de filets, c’était la première fois depuis 2015-2016 que l’Ontarien ne maintenait pas une moyenne d’au moins un point par match.

À l’extérieur de la glace, ce fut aussi mouvementé en raison de plusieurs rumeurs d’échange. Ayant pu tester le marché de l’autonomie l’été prochain, il a accepté une prolongation de contrat de sept ans et de 59,5 millions $ récemment.

Les Jets présentent une fiche d’une victoire et une défaite cette saison. Ils disputeront leur prochain match mardi soir en recevant les Kings de Los Angeles.

