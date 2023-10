La NFL offre un spectacle épouvantable

C'est le début de l'automne, le hockey commence, le baseball est en séries, la CFL entre en séries, et c'est la semaine 6 de la NFL.

J'adore vraiment l'automne. C'est une saison de sport vraiment extraordinaire.

Mais il faudrait que la NFL comprenne le message !

Encore une semaine où les équipes cherchent à marquer un touché. Pas 2, pas 3, pas 4, juste UN !

Parlez-en aux Jets, aux Eagles, aux Browns, aux Giants, aux Bills, aux Patriots, aux Seahawks, aux Buccaneers, aux Cards, aux Bears, aux Saints.

Honnêtement, c'est épouvantable.

La NFL veut mettre l'accent sur l'offensive, tous les règlements du sport convergent maintenant pour leur donner un avantage, et c'est le résultat final qu'on nous propose ?

Un tas d'attaques pathétiques avec des quarts qui gagnent tous plus de 40 millions de dollars par an, mais à qui on ne fait pas confiance pour lancer le ballon de manière agressive, et on a un coordinateur offensif qui gagne maintenant 5 millions par an, mais qui ne serait même pas capable d'appeler les jeux au collège Jean-Eudes.

Rappelez-moi donc à la semaine 14, pour l'instant, je ne veux pas voir les pratiques et les répétitions de ces attaques, je veux voir quand le spectacle va devenir bon.

Je retourne au baseball et à la CFL.

Ceci dit, les Jets à 3-3 après 6 matchs et Aaron Rodgers qui lance avant le match... on y croit ?

À la semaine prochaine.