Huées envers Connor Bedard: «j’étais sincèrement gêné»

Les huées des partisans des Canadiens à l’endroit de Connor Bedard, samedi au Centre Bell, ont déplu à bien des gens.

C’est le cas notamment du nouveau collaborateur de l’émission «JiC», Alain «Le Baron» Chantelois, qui a exprimé son point de vue de façon franche et directe, lundi. Voyez sa montée de lait dans la vidéo ci-dessus.

«Les bas bruns que j’ai entendu huer Bedard, j’étais sincèrement gêné. On est supposé être La Mecque du hockey et connaître le hockey, mais on hue la jeune vedette de la Ligue nationale... Est-ce que Vincent Lecavalier a été hué la première fois qu’il a joué à Montréal? Non. Sidney Crosby n’a pas non plus été hué à sa première saison.

«On est supposé être La Mecque du hockey et être les plus grands connaisseurs de hockey au monde, mais on ne l’est pas. On est des connaisseurs des Canadiens mais pas de hockey. À Pittsburgh et à Boston, Bedard a été applaudi à tout rompre.»

«Ç’a souvent l’effet inverse»

Par ailleurs, plus tôt dans l’émission, l’ancien joueur Antoine Roussel, maintenant collaborateur à TVA Sports, a lui aussi abordé le sujet des huées envers Bedard.

Selon son expérience personnelle, «ç’a souvent l’effet inverse». «Quand ça m’arrivait, ça me faisait juste sourire. J’avais juste le goût d’en entendre plus!»

Voyez le segment complet avec Roussel ici :