Cole Caufield, le meilleur depuis Stéphane Richer

Stéphane Richer est le dernier joueur à avoir marqué 50 buts avec les Canadiens de Montréal et il y en a quelques-uns qui croient que Cole Caufield sera le prochain à y parvenir.

Parmi ceux-ci, Tony Marinaro, qui voit en l'Américain le meilleur marqueur du Tricolore depuis Richer.

«Je ne crois pas qu'il va en marquer 50 cette année, mais je gagerais qu'il va en marquer 50 un jour, peut-être aussi vite que l'année prochaine, a-t-il indiqué lundi, à JiC.

«C'est le meilleur marqueur depuis Richer, il a des mains de velours et on l'a vu sur son but samedi [face aux Blackhawks].»

À voir aussi dans la chronique de Tony Marinaro, ci-dessus :