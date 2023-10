Le Canadien devra se passer des services de Kirby Dach pendant une période indéterminée. Et selon ce que le Canadien a annoncé, l’attaquant devrait être sur la touche pendant plusieurs semaines.

« Kirby Dach a subi une blessure significative. Son absence ne sera pas à court terme. Le processus d’évaluation se poursuit pour établir le diagnostic précis», a fait valoir l’équipe de communication du Tricolore.

Dach a subi ce qui semble être une blessure au genou droit au cours de la première période du match de samedi, alors que l’impact de la mise en échec de Jarred Tinordi l’a propulsé sur le banc des Blackhawks.

BLESSUREDACH -

C’est donc une autre tuile qui s’abat sur la tête de l’athlète de 22 ans. L’an dernier, la saison de Dach a été limitée à 58 matchs en raison de différentes blessures. Durant ses années juniors, une fracture à une main l’avait empêché de prendre part au Championnat mondial junior.

« C’est assurément frustrant pour lui, a souligné Brendan Gallagher, un autre habitué de l’infirmerie. On fait beaucoup de sacrifices pendant la saison morte pour s’assurer d’être dans la meilleure forme physique possible. On pouvait voir que c’est exactement ce que Kirby a fait. »

Plus de détails suivront.

À voir aussi :