Brady Tkachuk montre l’exemple aux Sénateurs

Après avoir subi la défaite à leur premier match de la saison en Caroline, les Sénateurs d’Ottawa se sont bien repris en remportant leurs deux duels du weekend face à des équipes de l’Association de l’Est et leur capitaine Brady Tkachuk a donné le ton.

L’Américain a réussi un doublé à chacune des deux dernières rencontres : il a ajouté une mention d’aide dans la victoire de 5 à 2 contre le Lightning de Tampa Bay, dimanche, après avoir aidé les siens à défaire les Flyers de Philadelphie par une marque identique la veille.

• À lire aussi: Jeff Petry déjà laissé de côté

• À lire aussi: Mark Scheifele est dans une forme très dangereuse

• À lire aussi: Matty Beniers : un émule de Patrice Bergeron?

Ces deux victoires en autant de soirs constituent des pas dans la bonne direction pour l’équipe ontarienne. Selon l’entraîneur-chef D.J. Smith, l’équipe a beaucoup appris au cours des dernières saisons.

«Nous avons perdu beaucoup par le passé. Nos joueurs savent à quel point il est difficile de battre les bons joueurs de la ligue», a-t-il déclaré, tel que rapporté par le quotidien «Ottawa Sun».

Ottawa a participé aux séries pour la dernière fois lors de la saison 2016-2017. Aucun joueur de la formation actuelle ne se trouvait chez les Sénateurs lorsqu’ils se sont inclinés en sept matchs en finale de l’Est contre les Penguins de Pittsburgh.

«Nous nous souvenons de ce sentiment [de perdre]», a ajouté Tkachuk à propos des nombreuses années peu fructueuses chez les «Sens».

Solides à l’arrière

En plus de Tkachuk, les autres joueurs ont eu leur mot à dire dans ces succès. Les Sénateurs ont limité le nombre de tirs vers leur filet, recevant 21 lancers contre les Flyers et 24 face au Lightning. Les Hurricanes avaient quant à eux décoché 42 lancers vers la cage défendue par Joonas Korpisalo, mercredi.

«Nous avons fait un très bon travail en avant de notre filet pour aider nos gardiens, a estimé Smith. Nous voulons encore travailler là-dessus, mais j’ai trouvé qu’on a trimé très dur.»

Grâce au boulot efficace du groupe, Anton Forsberg et Korpisalo ont chacun joué un match ce weekend, signant chacun leur première victoire cette saison.

«Il y a certaines années où les équipes adverses réussissaient constamment à tirer 40 fois ou plus sur notre filet, a rappelé Tkachuk. Ç’a toujours été notre but de limiter les chances de marquer qu’on reçoit et je crois qu’on devient meilleurs. Nous avons la rondelle plus souvent, ce qui aide à passer moins de temps dans notre zone.»

Pour leur prochain duel, les Sénateurs recevront les Capitals de Washington mercredi soir.