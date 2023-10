Vingt-deux longues secondes, des tirs bloqués et la victoire des sacrifices du CH contre Bedard et les Hawks

Publié aujourd'hui à 23h24

Il restait 22 secondes quand Sean Monahan a pris place au banc des punitions. Il venait d’atteindre le jeune Connor Bedard d’un coup de bâton accidentel au visage. Monahan a trouvé les secondes longues, tout comme Samuel Montembeault.

Le Canadien a tremblé, mais il n’a pas chuté. Mike Matheson a bloqué un puissant tir d’Andreas Athanasiou et Nick Suzuki a stoppé une frappe de Seth Jones dans les dernières secondes de la rencontre. Jones avait également touché le poteau avec près de dix secondes à jouer.

Au son de la sirène, Monahan a quitté le banc des punitions avec le sourire pour retrouver Montembeault et ses coéquipiers.

« C’était d’immenses blocs à la fin du match de la part de Math (Matheson) et Suzie (Suzuki), mais c’était de ma faute, a dit Monahan. Ils ont payé le prix. Nous avons gagné ce match grâce à un effort d’équipe. »

MATHESON -

Le CH a gagné ce premier match devant ses partisans grâce à son esprit de sacrifice. Une victoire de 3 à 2 contre le phénomène Bedard et les Blackhawks de Chicago.

« Ça prend ça. Pour gagner, ça va faire mal parfois, a dit Martin St-Louis avec le sourire. Ils avaient l’air à avoir mal aussi! »

« Suzuki et Matheson ont des lettres sur leur chandail et ce n’est pas un hasard, a renchéri le défenseur Kaiden Guhle. Quand je vois ça, j’ai juste encore plus le goût de faire la même chose. Ils ont réussi de très gros jeux en se sacrifiant à la fin de la rencontre. Ils sont des joueurs talentueux. Tu ne veux pas les voir bloquer des tonnes de tirs, mais tu dois le faire à des moments cruciaux dans une rencontre. C’était le cas dans les dernières secondes. »

Matheson (4), Guhle (3) et David Savard (5) ont bloqué 12 des 20 tirs au total. Montembeault a fait le reste de la besogne en réalisant 28 arrêts.

Zéro en sept

Il n’y a pas juste les tirs bloqués qui ont retenu l’attention. Le CH a également connu une soirée parfaite en infériorité numérique en survivant à sept occasions.

« On a tué des punitions, c’est ça que j’ai aimé le plus, a raconté St-Louis. On a pris trop de punitions, mais on les a tuées. »

En désavantage numérique, les Savard, Matheson, Guhle, Jonathan Kovacevic, Rafaël Harvey-Pinard, Jesse Ylönen et Jake Evans ont tous dépassé le cap des quatre minutes à court d’un homme.

Pour ajouter à la frustration de la bande à Luke Richardson, le CH a marqué son troisième but à quatre contre cinq. Monahan a capté une passe d’Harvey-Pinard pour s’échapper et déjouer Petr Mrazek.

Pour Harvey-Pinard, c’était un juste retour du balancier. Avant d’obtenir une passe, il avait cogné à la porte dangereusement à trois reprises.

« Quand tu as des chances de marquer, c’est un signe que tu joues de bon hockey, a mentionné le numéro 49. Quand tu ne réussis pas à scorer, tu fais une passe à un autre joueur. Ça faisait du bien. Il m’a bien parlé sur la glace, je savais qu’il était là. »

À la fin du match, Harvey-Pinard n’a pas fait partie de la sélection des trois étoiles. Mais il aurait mérité de venir saluer la foule.

Cole Caufield, qui a marqué un but spectaculaire en deuxième période, a souligné le travail de son coéquipier.

« On dirait qu’il réussit à faire des trucs différents tous les soirs, a noté l’Américain. Il fait toujours de bonnes choses. On est chanceux de l’avoir. »

La blessure à Dach

Il n’y a pas que du positif dans ce match. Le CH a perdu un joueur important dès la première période. Frappé par Jarred Tinordi, un ancien choix de premier tour du Canadien en 2010, Kirby Dach a déclaré forfait après seulement quatre présences.

BLESSUREDACH -

Dach a parlé au thérapeute de l’équipe en se touchant la jambe droite avant de finalement regagner le vestiaire.

Monahan a dit après la rencontre que le gros centre était dans un bon état d’esprit. St-Louis, quant à lui, a simplement mentionné qu’il passera des tests dimanche.

En l’absence de Dach, St-Louis a jonglé principalement avec trois centres (Suzuki, Monahan et Evans) pour plus de 40 minutes. Alex Newhook a également reçu quelques répétitions au centre.

Des cérémonies tièdes

Pour cette rencontre inaugurale au Centre Bell, le Canadien avait un grand visiteur avec Bedard. Le numéro 98 des Hawks a récolté une passe, inscrivant son nom sur la feuille de pointage dans un troisième match d’affilée.

Dans la catégorie des faux pas, on notera la présentation des joueurs sans aucune émotion. L’idée d’inviter les joueurs par positions n’avait rien de géniale. Martin St-Louis, Caufield, Suzuki et Arber Xhekaj ont reçu les applaudissements les plus chaleureux.