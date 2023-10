Les Canadiens ont soutiré une belle victoire aux Blackhawks à leur premier match à domicile de la saison, samedi soir, en démontrant notamment un bel esprit de corps.

La foule s’est levée d’un bond, en première période, lorsque Josh Anderson et Arber Xhekaj sont venus à la défense de la vedette du club Cole Caufield, qui venait d’être rudoyée par un joueur des Hawks.

Après deux rencontres, il est déjà évident que les joueurs se serrent les coudes, spécialement quand l’adversaire se montre agressif.

«Les gars se tiennent ensemble, la chimie dans la chambre, on a du "fun" à jouer ensemble, à être sur le banc, il y a beaucoup d'émotion», a souligné l’attaquant Rafaël Harvey-Pinard, après la rencontre, à «l’Après-match».

«Actuellement, on se supporte les uns les autres et quand il arrive quelque chose à un joueur, on veut le défendre, on se tient dans le groupe», a-t-il poursuivi.

Il était d’ailleurs crucial, pour l’équipe, de ressortir de ce match d’ouverture avec une première victoire en 2023-2024.

«Le premier match à la maison, les partisans sont en forme, on veut aller la chercher pour eux, a expliqué l’attaquant québécois. On a eu chaud un peu à la fin, mais on s'est bien défendus.»

Harvey-Pinard en a profité pour lancer des fleurs au gardien Samuel Montembeault, qui a réalisé 28 arrêts dans la victoire.

«Il a connu un gros match ce soir, il a fait des arrêts-clé pour nous, a-t-il indiqué. C'est un Québécois qui joue pour le Canadien, qu'il ait du succès comme ça, je suis content pour lui.»

Enfin, «RHP» a aussi avoué avoir été impressionné par les habiletés de la nouvelle coqueluche des Blackhawks, Connor Bedard.

«C'est sûr qu'il va faire beaucoup de points dans sa carrière, tu le vois tout de suite, a-t-il admis. Il circule bien la rondelle, il a un bon lancer, il est très dur à contrer. Évidemment, je suis convaincu qu'il va avoir une carrière incroyable.»

